Dem Musikkorps der Schützengesellschaft Ottomar von Reden gelingt es vorbildlich, Tradition und Moderne miteinander zu verbinden. Das bewies das Adventskonzert in der voll besetzten Festhalle.

Zu den Klängen des bekannten Weihnachtsliedes „O du fröhliche“ öffnete sich der Bühnenvorhang. Nach diesem Auftakt boten die 32 Musiker unter der Leitung von Olaf Nitsch in eine abwechslungsreiche Mischung aus Marsch-Fox, Musicalmelodien, Samba, Filmmusiktiteln, Märschen, Polka und Medleys.

Das Weihnachtskonzert ist der alljährliche Höhepunkt für das Schützenmusikkorps, das in diesem Jahr auf sein 60-jähriges Bestehen zurückblicken kann. Auf der Weihnachtsfeier der Schützengesellschaft im Jahr 1958 stiftete der damalige erste Vorsitzende Ottomar von Reden einen großen Schellenbaum: die Initialzündung zur Gründung einer Blasmusikkapelle. Im März 1959 trafen sich acht Schützen unter Leitung von Kapellmeister Henry Staats zum ersten Übungsabend im Schützenhaus.

Musikstücke aus sechs Jahrzehnten

Für das Weihnachtskonzert zum 60-jährigen Bestehen hatten die Schützen eine Programmfolge mit Musikstücken aus sechs Jahrzehnten zusammengestellt. Dazu gehörte auch „Little Drummer Boy“, das amerikanische Weihnachtslied vom kleinen Trommler, das in den 1950er-Jahren bekannt wurde. Das Schützenmusikkorps begeisterte seine Zuhörer mit einem Swing-Medley von Glenn Miller aus den Vierzigerjahren.

Melodie aus Hawaii begeistert

In die neuere Zeit führte das Musikkorps mit Musicalmelodien aus „Phantom der Oper“ und dem Song „The Lion Sleeps Tonight“. Mit „Mele Kalikimaka“ wagten die Musiker in der nasskalten Jahreszeit auch einen Blick in die hawaiianische Weihnacht. Kapellmeister Olaf Nitsch forderte die Zuhörer zum Mitklatschen auf. So wurde das Weihnachtskonzert zu einem Musikfest flotter Melodien aus verschiedenen Jahrzehnten und aller Welt.

Jubiläumsheft enthält Nachruf auf Dieter Mahlert

Zum Konzert im Jubiläumsjahr gab es ein 32-seitiges Heft von Rolf Weiberg mit vielen historischen Fotos über die Geschichte des Musikkorps. Dazu gehörte auch ein Nachruf auf den im Juli verstorbenen Dieter Mahlert, der Anfang der Sechzigerjahre zur Schützenmusikkapelle kam und seit 2009 als Moderator durch die Konzerte führte. Seine Aufgabe übernahm jetzt Bettina Goebel, die mit charmanten Anmerkungen die Musiktitel ankündigte und die Mitwirkenden des Orchesters vorstellte.

Aber es ist nicht nur die Musik, die den Schützenmusikkorps ausmacht. Das Orchester verbindet auch die Generationen. Die jüngste Musikerin ist Greta Potthoff mit zehn Jahren. Der älteste Musiker ist Helmut Oetken mit 85 Jahren, der ein Trompetensolo spielte. Auch seine Enkelkindern musizierten beim Adventskonzert mit.

„Für uns war es das 54. Weihnachtsfest in Folge“, sagte Olaf Nitsch. Für das Gehrdener Publikum ist das Weihnachtskonzert am zweiten Adventssonntag längst ein fester musikalischen Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit.

Von Georg Weber