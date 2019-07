Gehrden/Ronnenberg

Die Zeit verging wie im Fluge. Eben noch trafen sich 137 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren auf der Gehrdener Bezirkssportanlage, um von Pastorin Uta Junginger den Reisesegen zu empfangen, und schon ist die Sommerfreizeit der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Ronnenberg vorbei.

Mehr Anmeldungen als Plätze

Gut ein Drittel der Jugendlichen nahm erstmals an einer Sommerfreizeit des Kirchenkreises teil. Sie haben es vermutlich nicht bereut. Und sie durften sich freuen, dabei zu sein. Denn: Die Sommerferienfreizeiten des Kirchenkreises erfreuen sich seit ihrer Einführung vor mehr als zehn Jahren großer Beliebtheit. Auch in diesem Jahr hatte es laut Pastorin Junginger wieder mehr Anmeldungen als verfügbare Plätze und deshalb ein Losverfahren gegeben.

Ziel des zweiwöchigen Aufenthalts war die Kleinstadt Pineda de Mar an der sonnigen Costa Brava. Begleitet wurde die Gruppe von Kirchenkreisjugendwart Helge Bechtloff, Diakon Acki Stein, dem Diakon in Ausbildung Niklas Koller sowie 22 Gruppenleitern und Gruppenleiterinnen. „Das Wetter hat sich von seiner besten Seite gezeigt“, berichtet Bechtloff. Das sei die optimale Voraussetzung dafür gewesen, dass das gemeinsame Zelten besonders viel Spaß gemacht habe. „Bei Sonnenschein und mehr als 30 Grad konnten wir das warme Wasser des Mittelmeers mit seinen schönen Stränden und die Poollandschaft des Campingplatzes genießen“, erzählt Bechtloff.

Besuch in Barcelona ist ein Höhepunkt

Zu den Höhepunkten der Freizeit gehörten die Ausflüge nach Barcelona mit seinen architektonischen einzigartigen Gebäuden von Gaudi und nach Llorett de Mar in einen der größten Rutschenwasserparks Europas. Auch das Feiern kam nicht zu kurz. Ein Discobesuch in der angesagten Disco Menfis in Callela stand auf dem Programm.

Die Jugendlichen des Camps 2 haben ihren Gemeinschaftsbereich sehr aufwendig dekoriert und nutzte dann Schwarzlicht zur Illumination für das Abendprogramm wie in diesem Fall die Andacht. Quelle: Privat

Auch bei den zahlreichen anderen Aktionen war die Stimmung prächtig. Spiele, Gesang, nachmittägliche Workshops, Rollenspiele und Bibelarbeiten standen auf dem Programm. Zeit für Besinnung fanden die Jugendlichen bei den Abendandachten und dem Abschlussgottesdienst mit Abendmahl unter freiem Himmel.

22 Stunden Busfahrt

Die Heimreise wurde dann noch einmal etwas mühsam. 22 Stunden dauert die Busfahrt zurück nach Gehrden. „Wir waren danach ein wenig geschafft“, sagt Bechtloff. Doch wichtiger sei, dass alle jungen Teilnehmer gesund und munter zurückgekehrt seien.

Von Dirk Wirausky