Gehrden

Dass die Musiker einer Feuerwehr in einer Kirche auftreten, das ist schon etwas Besonderes. In Gehrden allerdings gehört dies schon seit einigen Jahren zum vorweihnachtlichen Programm. Der Spielmannszug unter der Leitung von Christian Aschenbrenner hatte erneut zu einem Adventskonzert in die Margarethenkriche eingeladen.

Und erneut war der Zuspruch groß. Das Orchester eröffnete das Konzert mit dem Lied „ Adeste Fideles“. Es folgten weitere weihnachtliche Klänge wie das Lied „Einsamer Hirte“ oder „Stille Nacht, Heilige Nacht“, welches Annika Wenig, begleitet vom Orchester, in drei verschiedenen Sprachen sang.

Bekannte Weihnachtslieder

„Feliz Navidad“ und ein Medley der bekanntesten Weihnachlieder rundeten das weihnachtliche Repertoire ab. Aber auch Balladen, wie „You rase me up“ mit einem Solo-Part von Pia Schulz oder die Musik aus den bekannten „ James Bond“-Filmen gehörten zum Programm. Die musikalischen Darbietungen endeten offiziell mit dem Weihnachtspopsong „Last Christmas“ von Wham. Allerdings entließ das Publikum die Musiker erst nach zwei Zugaben: Mit den beiden Titeln „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zukowski und dem Lied vom Sandmann, gesungen von Annika Wenig, endete das Konzert. Ines Hollwedel führte kurzweilig mit Informationen zu den einzelnen Titeln durch das Konzert. Die Zuhörer belohnten die Musiker mit viel Applaus und eines steht jetzt schon fest: Im nächsten Jahr kommt der Spielmannszug wieder in die Margarethenkirche.

Lesern Sie auch

Von Dirk Wirausky