Zahlreiche Sitzbänke im Gehrdener Waldgebiet sind alt, verrottet und kaputt. Sie sollen nun abgebaut und ersetzt werden. „Es war nun an der Zeit, sie auszutauschen“, sagt Fachdienstleiter Holger Spohr. Die bisher vorhandenen Bänke würden komplett ersetzt.

Vermutungen, dass die Bänke abgebaut worden sind, weil sich an diesen Orten immer wieder Jugendliche treffen und Müll hinterlassen, bestätigte Spohr nicht. „Das passiert zwar und ist ärgerlich, aber die Sitzplätze bleiben erhalten“, sagt er. Wo Mülleimer fehlen, würden neue aufgestellt.

Nur noch die Reste sind von einer Sitzbank am Gehrdener Berg zurückgeblieben. Quelle: Dirk Wirausky

Mehr als 15 Bänke gibt es am Gehrdener Berg. Drei neue werden aktuell unterhalb der Mergelkuhle aufgestellt – mit Blick auf den Deister. Demnächst wird zudem der Heimatbund in Kooperation mit der Stadt eine Sitzbank an der Westseite des Burgbergs beisteuern – im Gedenken an den im vergangenen Jahr verstorbenen Vorsitzenden Dieter Mahlert.

Wunsch des Jugendparlaments wird nicht erfüllt

Nicht realisieren lässt sich der Plan, an der Mergelkuhle Steinbänke und Tische aufzustellen. Das war ein Wunsch des Jugendparlaments. Der Rat hatte dem Vorschlag der Jugendlichen zugestimmt, die Untere Naturschutzbehörde der Region allerdings nicht. Sie hat der Stadt mitgeteilt, dass dieses Projekt nicht genehmigungsfähig sei. Zwar ist es aus Sicht der Behörde durchaus sinnvoll, dort Sitzgelegenheiten und Tische zu schaffen. Da es sich laut Landschaftsschutzgebietsordnung aber um einen besonders sensiblen Bereich handele, könne der Wunsch nicht erfüllt werden, teilte die Region mit.

Die Mergelkuhle befindet sich unterhalb des Westhanges am Fuß des Gehrdener Bergs. Das etwa zwei Hektar große Areal ist wohl das bekannteste der sechs im Stadtgebiet geschützten Biotope – auch weil es entlang eines beliebten Spazierweges unweit des Berggasthauses Niedersachsen und der Tripschen Parkanlage liegt. Besonderes Kennzeichen ist unter anderem der Kalkmagerrasen, der in der Kuhle wächst. Diese war einst ausgehoben worden, um den dort typischen Mergel abzubauen. Das ist tonartiger Kalkboden, der zum Düngen benutzt wurde. An den Abbruchwänden der Mergelkuhle ist die besondere Bodenart noch sehr gut zu erkennen.

Von Dirk Wirausky