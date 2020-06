Gehrden

Es bleibt dabei: die Vertreter von CDU und Grüne haben in der Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Brandschutz und Gefahrenabwehr noch einmal ausdrücklich untermauert, dass sie eine Verlängerung der Buslinie 500 bis zum S-Bahnhof Weetzen wünschen. Das Verhalten der Region zu diesem Thema bezeichneten die beiden Fraktionsvorsitzenden Thomas Spieker ( CDU) und Heinz Strassmann ( Bündnis 90/Die Grünen) als ignorant.

Strassmann wurde sogar noch deutlicher. „Der Verkehrsdezernent behandelt die Interessen Gehrdens nach Gutsherrenart“, sagte er. Und Spieker bemängelte, dass die Region einen Ratsbeschluss bis heute mit allen möglichen Gründen torpedieren würde. „Wir fühlen uns veräppelt“, schimpfte Spieker. Gehrden müsse besser an die S-Bahn angeschlossen werden. Der von der Region so gelobte Sprinter, der etwa 45 Minuten bis zum Hauptbahnhof in Hannover benötigt, sei viel zu langsam. „Er ist ein Lahm-Sprinter“, meinte Spieker.

Immerhin: Die CDU-Regionsfraktion steht dem Ansinnen vom Burgberg positiv gegenüber und hat ihre Unterstützung zugesagt. Auch die Grünen im Regionsparlament wollen sich für die Interessen der Gehrdener einsetzen. Der zuständige Verkehrsausschuss tagt das nächste Mal am Dienstag, 23. Juni. Ein Tagesordnungspunkt ist dann Fahrplanmaßnahmen 2021.

Endstation Schwesternhaus: Geht es nach der Bürgerinitiative „Wir in Gehrden“, dann fahren die Busse der Linie 500 künftig bis zum S-Bahnhof nach Weetzen. Quelle: Dirk Wirausky

CDU wünscht sich mehr Unterstützung der SPD

Gleichzeitig forderte Spieker die SPD eindringlich auf, dabei zu helfen, dass dieser Beschluss auch umgesetzt werde. Die Gehrdener Sozialdemokraten sollten entsprechenden Einfluss ihre Parteikollegen in der Regionsversammlung nehmen.

Die Diskussion um eine bessere Anbindung an den S-Bahnhof Weetzen wird seit gut einem halben Jahr geführt. Neben CDU und Grünen fordern auch zahlreiche Bürger einen attraktiven Anschluss – unter anderem durch eine Verlängerung der Buslinie 500. Zuletzt hat die Bürgerinitiative (BI) „Wir in Gehrden“ vorgeschlagen, dass die Linie nicht mehr das Schwesternhaus am Klinikum als Endhaltepunkt anfahre, sondern den Bahnhof in Weetzen. Die Idee der BI: Die Verlängerung der Buslinie 500 nach Weetzen solle im Linienverlauf von der Haltestelle Beethovenring direkt zur Westseite des Bahnhofes Weetzen geführt werden und nicht über die Haltestelle Schwesternhaus.

Bürgermeister Cord Mittendorf versprach, dass er weiterhin mit der zuständigen Region verhandele. „Wir versuchen, den Auftrag der Politik umzusetzen“, sagte er. Bislang lehnt die Region eine Anbindung der Sprinterlinie 500 von der Kernstadt nach Weetzen aus Kostengründen ab. Laut einer Berechnung würde dies jährliche Zusatzkosten in Höhe von etwa 450.000 Euro verursachen.

Von Dirk Wirausky