Gehrden

Landschaften, die sich in einem Tropfen spiegeln, ein Öltropfen in der Blüte einer Sonnenblume oder ein mit Tautropfen überzogenes Spinnennetz: Die in Kanada geborene Garbsener Musiklehrerin, Kunstpädagogin und Hobbyfotografin Sylvia Witte zeigt mit ihrer jetzt eröffneten Ausstellung im Klinikum Robert Koch den oft zerbrechlichen und in kürzester Zeit vergänglichen Mikrokosmos der Natur mit seiner unendlichen Vielfalt an Farben, Formen und Mustern.

Witte beschäftigt sich seit acht Jahren mit der Mikrofotografie und sucht sich ihre Objekte im Garten, auf dem Balkon oder am Meer. Seitdem sie kleinste Dinge wie zum Beispiel Tautropfen auf einer Wiese oder Staubblätter oder Stempel von Blüten mit Spezialobjektiven aufnehme, „ist mein Respekt vor der Natur größer geworden“. Die Kunstausstellung mit 19 Fotografien ist noch bis zum 30. Juni im Eingangsbereich des Gehrdener Krankenhauses zu sehen.

Von Dirk Wirausky