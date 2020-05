Gehrden

Trotz Corona-Krise: Die Planungen und Vorbereitungen für den Bau der neuen Grundschule Am Langen Feld gehen unvermindert weiter. „Wir sind nicht aus dem Tritt geraten, sondern haben normal weitergearbeitet“, sagt der zuständige Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg.

Der Bauantrag für die vierzügige Grundschule ist inzwischen eingereicht worden, allerdings musste die Stadt das Brandschutzkonzept noch einmal überarbeiten. „Dort gibt es noch Abstimmungsbedarf mit der Region“, sagt Middelberg. Ursprünglich sollten die Erdarbeiten im Spätsommer beginnen; das sei zwar immer noch das Ziel, doch Middelberg räumt ein: „Daraus wird vermutlich nichts.“ Es solle aber so früh wie möglich mit dem Bau der 16 Millionen Euro teuren Schule auf dem Bolzplatz an der Langen Feldstraße begonnen werden. Im Sommer 2022 sollen die Schulkinder in das neue Gebäude einziehen. „Daran halten wir fest“, sagt Middelberg.

Die Grundschule wird sich an dem Entwurf des Büros OKF Architekten aus Osnabrück orientieren. Das Büro hatte im vergangenen Juni den von der Stadt ausgelobten Architektenwettbewerb gewonnen. Die Vorlage ist inzwischen konkretisiert worden. Unter anderem haben die Architekten Abstand davon genommen, das Gebäude mit Betonfertigteilen einzufassen. Vielmehr soll die Schule eine Klinkerfassade erhalten.

Auch Grundschule Am Castrum wird neu gebaut

Zunächst werden die Jungen und Mädchen der Grundschule Am Castrum in dem neuen Gebäude untergebracht. Ist nämlich die Grundschule Am Langen Feld fertig, folgen Abriss und Neubau der Grundschule Am Castrum. Etwa 12 Millionen Euro soll dieses Bauprojekt kosten. Die Stadt will dafür einen Architektenwettbewerb ausrufen. Zuvor muss sich die Verwaltung allerdings noch mit der Politik über das Raumprogramm abstimmen. Das Thema wird am Dienstag, 26. Mai, auf der Tagesordnung der Sitzung des Bildungsausschusses stehen.

Ein weiteres Projekt ist der Bau einer neuen Mensa an der Oberschule. Sie soll nicht nur die Oberschüler, sondern auch die Grundschüler verpflegen. Standort wird eine Fläche an der Ecke Schulstraße/Lange-Feldstraße sein. Eigentlich sollte dieser Neubau, der vermutlich 7 Millionen Euro kosten wird, parallel zur neuen Grundschule errichtet und möglichst zeitgleich fertig werden. „Das sehe ich aber nicht“, sagt Middelberg. Aktuell seien die Planungen in der finalen Phase, und es werde ein Architektenbüro gesucht.

MCG-Sanierung fast abgeschlossen

Auf der Ziellinie ist die Sanierung und Modernisierung des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MGG). Dort wird seit 2012 gearbeitet, der letzte Gebäudekomplex steht kurz vor der Vollendung. Im Oktober soll der Mittelbau West bezugsfertig sein. In dem neuen Schultrakt sind unter anderem die Fachräume für den naturwissenschaftlichen Unterricht und Klassenzimmer untergebracht.

Seit 2012 wird das Matthias-Claudius-Gymnasium umfassend saniert. Mit der Fertigstellung des Mittelbaus West ist die Modernisierung im Oktober abgeschlossen. Quelle: Heidi Rabenhorst

Weitgehend wie geplant läuft laut Middelberg die Modernisierung der Oberschule. Zurzeit wird der Trakt, in dem sich zuvor das Lehrerzimmer und Unterrichtsräume befanden, von oben bis unten saniert. In insgesamt drei Teilabschnitten werden in dem Gebäude die sanitären Einrichtungen, die Klassenräume und das Lehrerzimmer erneuert. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Brandschutzmaßnahmen. In den Fluren der Schule wird darüber hinaus die gesamte Elektrik überprüft.

Bis 2024 wird die Stadt Gehrden mehr als 30 Millionen Euro in Schulen investieren. Neben dem Neubau der Grundschule werden für die Sanierung und Modernisierung der Oberschule 11 Millionen Euro ausgegeben. Für das Gymnasium sind 4 Millionen Euro veranschlagt worden.

