Mehr als 25 Grad sind es zurzeit in Lima, der Hauptstadt Perus. Von solchen Temperaturen ist Gehrden weit entfernt. Nasskalte fünf Grad zeigt das Thermometer an, als sich sechs Jugendliche aus Südamerika vor dem Lehrerzimmer des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) einfinden. Und obwohl in ihrem Heimatland Peru gerade Sommer ist, sagt Giovanna: „Das Wetter ist schon okay.“ Dann lacht sie.

Gemeinsam mit fünf weiteren Mädchen ist Giovanna derzeit im Rahmen eines Schüleraustausches in der Stadt. Und die 16-Jährige ist begeistert. „Es ist sehr gut hier und vor allem sehr lustig“, meint die junge Peruanerin. Auch Paloma ist glücklich – und lobt ihre Gastschwester Laura. „Sie ist die Beste“, sagt die Jugendliche aus Lima.

Deutsch-peruanischer Verein organisiert Austausch

Für die Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren ist der Aufenthalt in Gehrden etwas Besonderes. Neue Kultur, ungewohntes Wetter, schwierige Sprache und andere Schule – aber alles kein Problem, versichern Giovanna und Paloma. Genau deshalb seien sie ja hier. „Ich will vor allem mein Deutsch verbessern“, sagt Giovanna. Wobei sie sich anfangs schon über so manches gewundert hat. Zum Beispiel darüber, dass die Schüler in Gehrden keine Schuluniform tragen müssen. Paloma wiederum ist vor allem das Essen aufgefallen. „Sauerkraut schmeckt wirklich gut“, sagt die 16-Jährige, die seit mehreren Jahren Deutsch in ihrer Schule lernt.

Der Austausch wird vom Cento de Amistad Peruano-Alemán (CAPA) organisiert. CAPA ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Gehrden. Urheberin des Austausches ist die 89-jährige Hilde de Noeding. Die in Peru geborene Tochter eines deutschen Auswanderers hat 1984 den deutsch-peruanischen Freundeskreis gegründet und das Austauschprogramm ins Leben gerufen. In Gehrden wurde sie von ihrer Tochter Kathy Anders und Cesira Durand vertreten. 41 Jungen und Mädchen halten sich momentan im Rahmen des Programms in Deutschland auf.

Schüler schätzen ungewohnte Freiheit

In Gehrden betreut Patrizia Hagen die Mädchen, die bis Ende Februar in Deutschland bleiben. Deutschland habe auf peruanische Jugendliche eine besondere Anziehungskraft, sagt sie. „Sie haben die Vorstellung, dass sie sich in Deutschland frei bewegen können“, sagt Hagen. Allein die Tatsache, dass die Schule nicht bewacht werde, sei ungewohnt. Auch solche Umstände mache den Austausch für die Peruaner attraktiv. Zudem seien die Schulen im südamerikanischen Land sehr stolz auf die Kontakte nach Deutschland.

Auch Spanischlehrer Axel Hammerl steht den Besucherinnen aus Südamerika zur Seite und unterstützt den Austausch. Es sei für die Jugendlichen eine tolle Chance und eine große persönliche Erfahrung – „sowohl für die deutschen als auch für die peruanischen Schüler“. Seit etwa zehn Jahren kommen Schüler aus Peru nach Gehrden.

Vorfreude auf Gegenbesuch

Julia und Laura, die jeweils ein Mädchen aus Peru in ihrer Familie aufgenommen haben, sind vom Programm jedenfalls total angetan. „Wir haben zusammen eine Menge Spaß“, sagt die 16-jährige Julia, die bereits voller Vorfreude ist. Denn: In den Sommerferien fliegt sie zum Gegenbesuch nach Peru. „Das wird spannend“, glaubt sie. Die Möglichkeit, jetzt bereits peruanische Mädchen im selben Alter kennenzulernen, sei eine gute Vorbereitung auf die Reise. „Das gibt Sicherheit“, meint sie. Und überhaupt: „Die Peruanerinnen sind total sympathisch“, betont die Elftklässlerin. Auch die Verständigung sei kein Problem. „Ich rede Deutsch, und sie redet Spanisch, und irgendwie verstehen wir uns dann“, sagt die zwölfjährige Matilda,

Übrigens: Wirklich aus den Anden kommt nur die 13-jährige Daniela. Sie lebt in Cusco, einst Hauptstadt des Inkareichs in fast 3500 Metern Höhe. Alle anderen Gäste kommen aus Lima. Die Acht-Millionen-Einwohner-Stadt wiederum liegt direkt am Pazifischen Ozean und gerade einmal 161 Meter über dem Meeresspiegel. Die Anden kann man dort aber immerhin in der Ferne erkennen.

