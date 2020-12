Gehrden

Axel Hammerl ist ein wenig aufgeregt. „Ich versuche es das erste Mal, den Unterricht per Videokonferenz abzuhalten“, sagt Hammerl, der Lehrer am Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) ist. Die Ausgangslage ist besonders: Fünf Schüler sitzen im Klassenraum, zehn weitere zu Hause – in Quarantäne wegen Kontakt zu zwei positiv auf Covid-19 getesteten Mitschülern. Nun will er die Zehntklässler in seiner Spanischstunde zusammenbringen.

Sich immer wieder neuen und unvorhersehbaren Herausforderungen zu stellen, sind die Lehrer am MCG inzwischen gewohnt. Seit Ausbruch der Pandemie und mit Beginn des neuen Schuljahres hat sich vieles im Schulalltag verändert. Er sei nicht mehr verlässlich, sagt eine Pädagogin. Immer wieder müssten sich die Lehrkräfte auf neue Vorgaben und Entwicklungen einstellen. Das zehre durchaus an den Nerven, sagt sie. Dazu die Halbwertszeit von Entscheidungen. Gerade in der Vorweihnachtszeit ändere sich die bildungspolitische Wasserstandsmeldung täglich.

Ulrich Harms hat sich inzwischen daran gewöhnt. Er bemüht sich, gelassen zu bleiben. Er wolle sich nicht unterkriegen lassen. „Es hat keinen Sinn zu jammern“, sagt er. Er versuche den Schülern ein Stück Normalität zu vermitteln. Harms unterrichtet Französisch, einen Tisch weiter sitzt Johanna Stielow. Sie ist Englischlehrerin. Fächer, bei denen es vorrangig um das Hörverstehen geht und um die richtige Aussprache. Schwierig sei das, sagt Stielow. „Wir verstehen uns häufig schlecht“, gibt sie zu. Gerade, wenn die Kinder und Jugendlichen etwas schnell sprechen und dabei nuscheln, und die Maske die Worte verschlucke. Auch dialogisches Sprechen ist eingeschränkt. Partner- oder Gruppenarbeit fallen aus. Außerdem: Pädagogen und Schüler klagen vermehrt über Kopfschmerzen.

Wie wird in den Klassenzimmer richtig gelüftet? Das Vorgehen ist überall im Schulgebäude nachzulesen. Quelle: Dirk Wirausky

Doch das größte Problem sei die doppelte Arbeit, wenn ein Teil der Schüler im Präsenzunterricht sei, der andere Teil zu Hause, erzählt Stielow. Lehrkräfte müssen dann nicht nur im Klassenzimmer unterrichten, sondern auch spezielle Aufgaben für die Daheimgebliebenen entwickeln und für diese Kinder online oder per Telefon ansprechbar sein. Möglichkeiten zueinanderzukommen gibt es, per Videoschaltung über Iserv oder Teams. Doch nicht immer spiele die Technik mit, sagt Stielow. Ebenso suboptimal sei die Tatsache, dass sich die Schüler eine Menge Lernstoff zu Hause und allein aneignen müssten. „Das ist schwierig“, meint Stielow.

Sorge um die eigene Gesundheit

Die Probleme im aktuellen Lehreralltag sind offenkundig: getrennte Lerngruppen, Präsenzunterricht und Homeoffice, Maskenpflicht und Einhalten der Hygieneregeln. Dazu kommt die eigene Gesundheit. Harms hat durchaus ein ungutes Gefühl, Stielow dagegen hat keine Bedenken. „Das Hygienekonzept der Schule läuft gut“, sagt sie. Kathrin Geisemeyer sitzt im Personalrat. „Wir werden zurzeit häufiger von Kollegen angesprochen, die wissen wollen, wie sie mit der Situation umgehen sollen“, sagt sie. Besonders belastend sei für alle der Wechselunterricht. Die Entscheidung des Kultusministeriums, den Schülern in der letzten Woche vor den Weihnachtsferien freizustellen, ob sie zum Unterricht kommen, stößt deshalb auch auf wenig Begeisterung im MCG-Kollegium.

Für Geisemeyer wäre der Distanzunterricht eine Alternative. Dem stimmt Schulleiter Christian Schmidt zu. „Vor dem Hintergrund des Gesundheitsschutzes wäre das besser, weil sich dann weniger Schüler im Gebäude aufhalten würden“, sagt er. So sei es ein ständiger Spagat zwischen Präsenz und Homeschooling.

Viel Theorie, wenig Praxis: Die Schüler des Musik-Leistungskurses mit Lehrer Johannes Dörrie müssen aktuell ohne Instrument auskommen. Quelle: Dirk Wirausky

Einschränkungen im Sport und in Musik

Geisemeyer unterrichtet zwei Fächer, die besonders von den Corona-Regeln betroffen sind: Musik und Sport. Immerhin: Im Sport könne sie mit den Schülern fast alles machen – mit Abstand. „Allerdings sind keine Mannschaftsspiele möglich, nur technische Übungen“, sagt sie; sehr zum Bedauern der Schüler. Allerdings: „Die Schüler verstehen das und sind unglaublich diszipliniert“, erzählt Geisemeyer. Wichtig sei, dass der Sport überhaupt stattfinden könne. „Es gibt den Kindern und Jugendlichen zumindest das Gefühl der Gemeinschaft“, sagt sie. Und da der Sport in den Vereinen ausfalle, sei es die einzige Möglichkeit, sich zu bewegen.

Eingeschränkt ist auch der Musikunterricht. Die Orchester- und Chorarbeit am MCG liegt brach. Blasmusik und Gesang sind verboten. Kurzum: Die Praxis fällt nahezu weg. Es werde deshalb auf Rhythmusarbeit zurückgegriffen, dazu werde häufig das Keyboard eingesetzt und mit Klanginstallationen gearbeitet. Insgesamt gelte für alle Fächer zurzeit: Es werde das Allgemeinwissen vermittelt, „aber wir können die Inhalte nicht so vertiefen wie sonst“, gesteht Geisemeyer.

Oliver Rosenkranz ist Biologie- und Chemielehrer, darüber hinaus Koordinator der Sekundarstufe I. Er hätte einen besonderen Wunsch: Ein wenig den Druck herausnehmen. „Es ist kein normales Schuljahr und deshalb müssten die Leistungsanforderungen verringert werden“, meint er. Das würde Lehrer, Schüler und auch Eltern entlasten. Denn auch nach den Weihnachtsferien werde es kein normales Schuljahr geben.

Und eines ist in der Pandemie sicher, das nämlich nichts sicher ist – gerade in der Bildungspolitik. „Alle, die zu Hause bleiben können, sollen auch zu Hause bleiben und dort lernen“, empfahl Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Wochenende. Die Daheimgebliebenen bekommen Aufgaben und Unterricht, soweit das möglich ist, online. Am Dienstag haben sich mehr als 500 MCG-Schüler abgemeldet, das sind fast 60 Prozent.

Von Dirk Wirausky