Lenthe

Die vermutlich wichtigste Nachricht hatte Henning Harter mitgebracht. Der stellvertretende Bürgermeister verkündete den Mitgliedern der Lenther Feuerwehr, dass das Geld für ein neues Feuerwehrhaus in der mittelfristigen Haushaltsplanung vorgesehen sei.

In Geduld müssen sich die Lenther deshalb üben, weil zu einem der Neubau eines Feuerwehrhauses für die Ortswehr Lemmie Vorrang hat, und zum anderen im Zuge der Haushaltskonsolidierung das Bauprojekt in Lenthe um ein Jahr verschoben worden ist.

Unumstritten ist, dass in Lenthe wegen sicherheitstechnischer Mängel und erheblichen Platzmangels akuter Handlungsbedarf besteht. Im August 2017 hatte die Lenther Ortswehr einen entsprechenden Antrag an die Stadt Gehrden geschickt. Bereits 1997 habe die Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen die Fahrzeughalle in Lenthe aus sicherheitstechnischen Gründen als nicht zulässig beanstandet, hieß es dort. Einer vorläufigen Dienstanweisung zufolge dürfen alle, die in den Löschfahrzeugen mitfahren, diese seither nur außerhalb der Halle besteigen oder verlassen. Bemängelt wurde zudem, dass eine Geschlechtertrennung im Umkleidebereich fehlt und die Zahl der Parkplätze im Alarmfall für die Autos der Einsatzkräfte nicht ausreicht.

Die Ortswehr Lenthe wird ein neues Feuerwehrhaus bekommen. Die Planungen für das neue Gebäude sollen 2022 beginnen. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Der Neubau taucht in der mittelfristigen Finanzplanung auf. Die Planung soll 2022 beginnen, die Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses ist für 2024 anvisiert. 1,5 Millionen Euro sind für das Gebäude am Pagenburgweg veranschlagt worden.

Zur Ortswehr Lenthe gehören aktuell 43 aktive Einsatzkräfte, darunter 13 Frauen. Die mussten im vergangenen Jahr zu elf Einsätzen (zwei technische Hilfeleistungen und neun Brände) ausrücken. Elf Jungen und Mädchen gehören der Kleinen Löschmeistergruppe an, fünf der Jugendfeuerwehr.

Junge Einsatzkräfte übernehmen mehr Verantwortung

In diesem Jahr sollen mehr junge Feuerwehrleute in die Rolle des Ausbilders eingebunden werden. Damit will die Ortswehr neue Wege gehen. Jedes Mitglied solle nach einem besuchten Übungsdienst oder Unterricht etwas mitnehmen und nicht sagen: „Heute war es wieder langweilig, beim nächsten Mal mache ich nicht mehr mit“, sagte der stellvertretende Ortsbrandmeister und Gruppenführer Christian Herder. Die Anzahl von Übungsdiensten werde erhöht, auf besonderen Wunsch, damit diejenigen Einsatzkräfte, die im Schichtdienst arbeiten, flexibler in ihrer Terminplanung sein können.

Befördert wurde Christian Herder zum Hauptlöschmeister, Hanka Pelz, Max Bade, Tobias Bieber, Christoph Hintze und Sven Uphoff sind künftig Hauptfeuerwehrfrau beziehungsweise Hauptfeuerwehrmann, Oliver Berendt und Mathias Schleef wurden zu Oberfeuerwehrmännern sowie Jenna Grosser und Max Beyer zur Feuerwehrfrau beziehungsweise zum Feuerwehrmann ernannt.

Von Dirk Wirausky