Die Idee, in Gehrden einen Waldkindergarten einzurichten, gibt es schon schon lange – im September könnte er nun endlich öffnen. Im vergangenen Jahr hat eine Elterninitiative den Verein Gehrdener Waldwichtel gegründet. Ursprünglich sollte er schon im August die Kinderbetreuung aufnehmen. Doch der Träger war nicht in der Lage, die Investitionskosten für den Waldkindergarten zwischenzufinanzieren. Durch diese Finanzierungslücke drohte das Projekt sogar zu scheitern. Dass es dazu doch nicht kommt, ist einem Umdenken in der Stadtverwaltung zu verdanken.

Der Verein hatte einen sogenannten Investitionskostenzuschuss bei der Region Hannover über einen Gesamtbetrag von mehr als 91.000 Euro beantragt. Von diesem Betrag sind bereits 8500 Euro als Zuschuss durch die Stadt Gehrden im Haushaltsjahr 2020 sichergestellt. Da es dem Verein nicht möglich ist, den Restbetrag von mehr als 82.000 Euro selbst aufzubringen, soll dieser Betrag von der Stadt Gehrden übernommen werden. In diesen Erstinvestitionen sind die Kosten für einen Bauwagen, Erstausstattung und Außenanlagen enthalten. Die Stadt wird diese Kosten vorfinanzieren. Allerdings muss der Rat diesem Vorschlag auf seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am 15. Juli noch zustimmen.

Kurswechsel wegen dringend benötigter Betreuungsplätze

Im März sah es tatsächlich noch so aus, als ob das Projekt scheitern würde. Haushaltsrechtlich werde die Stadt nichts vorfinanzieren, hatte der Erste Stadtrat André Erpenbach im Bildungsausschuss gesagt. Er begründete dies mit der angespannten Finanzlage der Stadt. Wegen der erwarteten Defizite von 7 bis 8 Millionen Euro in den nächsten Jahren schaut die Kommunalaufsicht in Gehrden ganz genau hin.

Doch nicht zuletzt deshalb, weil im Stadtgebiet dringend Betreuungsplätze gebraucht werden, gab es nun einen Kurswechsel im Rathaus. Im Waldkindergarten, der auf dem ehemaligen Sportplatz am Gehrdener Berg eingerichtet werden soll, können bis zu 15 Jungen und Mädchen ab drei Jahre betreut werden. Die Betreuungszeit soll – gemäß den rechtlichen Vorgaben des Landes Niedersachsen – 25 Stunden wöchentlich in der Zeit von Montag bis Freitag, 8 bis 13 Uhr, betragen. Aktuell sind noch einige Plätze frei.

Fachdienstleiterin Britta Häupl sieht keine Probleme, dass der Waldkindergarten loslegen könne. Die Stadt wolle künftig die dortigen Betreuungsplätze auch offensiv anbieten.

„Wir haben uns etliche Standorte angeguckt“

Die Fläche am Gehrdener Berg werde unkritisch gesehen, die Untere Naturschutzbehörde und das Kultusministerium haben grünes Licht gegeben. „Wir haben uns etliche Standorte angeguckt“, sagt Häupl. Anfangs sei favorisiert worden, den Kindergarten am alten Pferdestall gegenüber des Berggasthauses Niedersachsen anzulegen. Doch dort sei schlicht zu viel Auto- und Publikumsverkehr, meint sie. Der jetzige Standort biete den nötigen Schutz, auch Rettungswagen und Feuerwehr können ihn im Notfall erreichen.

Ziel der Elterninitiative ist es, die Kinder für ihren Lebensraum zu begeistern und zu sensibilisieren. „Sie sollen dazu ermutigt werden, sich ihren Lern- und Lebensraum zu erobern und selbst gestalterisch tätig werden“, heißt es im Konzept. Der Kindergarten soll überwiegend ohne Spielzeug gestaltet sein. Der Wald und die Natur biete genügend „Material“ zum Spielen und Lernen, meinen die Initiatoren. Darüber hinaus stehe das Miteinander und die soziale Gemeinschaft im Vordergrund.

