Gehrden

Kaum haben die Sommerferien geendet, schon beginnen in gut zwei Wochen die Herbstferien. Die Jugendpflege ist auf die Zeit ab dem 3. Oktober bereits vorbereitet und hat nun ihr Herbstferienprogramm veröffentlicht – mit 15 Aktionen für Jungen und Mädchen, die ihre Ferien in Gehrden verbringen.

Das Programm wird am Mittwoch, 2. Oktober, eröffnet. Dann ist Kinozeit für Kinder von sechs bis zwölf Jahren ab 17 Uhr im Jugendpavillon. Der Eintritt ist frei. Am Freitag, 4. Oktober, können Jungen und Mädchen mit den Landfrauen kochen oder sich beim Malen von Kritzelbilder entspannen. Jahreskalender und Sportbeutel werden am Montag, 7. Oktober, gebastelt; am Dienstag, 8. Oktober, können die Kinder Einleiner-Flugdrachen herstellen. Am Mittwoch, 9. Oktober, steht ab 9 Uhr ein Kicker- und Airhockeyturnier auf dem Programm; andere Jungen und Mädchen können sich für den Lasertag in Laatzen anmelden. Am Donnerstag, 10. Oktober, folgt ein Ausflug ins Badeland nach Wolfsburg. Spannend wird es Freitag, 11. Oktober. Dann heißt es: Schlag das Jupa-Team.

Das Ferienpassprogramm der Jugendpflege ist beliebt wie nie. Im Sommer verzeichneten die Verantwortlichen einen neuen Teilnehmerrekord.

Neues Anmeldeverfahren

Neu ist, dass die Anmeldungen für die verschiedenen Angebote nur noch online möglich sind. Über die Internetseite www.ferienpass-gehrden.de können Personensorgeberechtigte nach einer Registrierung ihre Kinder für die Ferienpassangebote bis zum 29. September anmelden. Die Teilnehmer für die Ferienpassangebote werden am 30. September ausgelost. Am 1. Oktober und 2. Oktober müssen die fälligen Kosten für die Angebote im Jugendpavillon bezahlt werden. Personen, die keinen Internetzugang für die Registrierung und Anmeldung besitzen, können während der Öffnungszeiten des Jugendpavillons das Internetcafé dafür nutzen.

Von Dirk Wirausky