Gehrden

Der Limmer Wasserstadt-Triathlon wird am Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. Juni, ausgetragen. Die Radstrecke führt an beiden Tagen auch durch das Gehrdener Stadtgebiet. Es muss daher in Lenthe, Northen, Everloh und Ditterke mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden.

Sperrung der B 65 am Sonntag

Laut Veranstalter wird zum Schutz der Teilnehmer die Fahrbahnseite, auf der die Radsportler fahren, für den Individualverkehr gesperrt und mit Halteverboten gesichert. Die Gegenfahrbahn bleibt für den Autoverkehr frei. Am Sonntag wird die B 65 zwischen Ditterke und Stemmen gesperrt.

Auch die Buslinien sind betroffen. Am Sonntag, 2. Juni, kann es auf den Linien 500, 532, 560/561 und 580 zeitweise zu kurzzeitigen Behinderungen beziehungsweise Sperrungen und damit zu Verspätungen kommen. Anwohner finden weitere Informationen auf www.wasserstadt-triathlon.de/anwohner.html.

Von Dirk Wirausky