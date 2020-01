Lenthe

Wenn am Donnerstag, 9. Januar, der Ortsrat Lenthe als erstes Gremium im Stadtgebiet zusammenkommt, dann steht ein Thema im Mittelpunkt: das geplante Neubaugebiet „Im Wehrkampe“.

Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling macht im Vorfeld der Sitzung aus seiner Meinung keinen Hehl. „Was uns enttäuscht, ist die Tatsache, dass die stringente Anwendung der Bestimmungen des Regionalen Raumordnung Programms uns nur die Hälfte der gesamten Bebauungsmöglichkeit genehmigt“, sagt er. Geht es nämlich nach den Lenther Kommunalpolitikern, dann wäre die gesamte 2,6 Hektar große Fläche in einem Atemzug entwickelt worden.

„Für uns ist nicht nachvollziehbar, dass die Region diese Bestimmungen konsequent ohne Einzelfallbetrachtung anwendet“, sagt Ermerling. Damit werde unter anderem der Bau von zwei Mehrfamilienhäusern mit 16 Wohneinheiten bezahlbaren Wohnraumes verhindert, zumindest aber zeitlich erheblich verzögert. „Und gleichzeitig fordert die Region die Kommunen auf, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, wundert sich Ermerling. Das sei unverständlich.

Nicht nur das. Die zu erwartenden Belastungen durch die Baumaßnahmen für die Anwohner am Baugebiet würden sich nun vermutlich zeitversetzt zweimal ergeben, meint Ermerling. Auch dafür habe er kein Verständnis.

Eingeschossig oder zweigeschossig?

Anlass der Planung ist die große und nach wie vor steigende Nachfrage nach verfügbaren Grundstücken. Um diesen Bedarf zu decken, soll im Lenther Ortsrand eine bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche zum Neubaugebiet werden. Laut Ermerling gebe es aktuell 340 Bewerbungen für ein Grundstück.

Am Donnerstag geht es nun darum, ob eine eingeschossige oder eine zweigeschossige Bebauung vom Ortsrat gewünscht wird. Bisher wird vom ihm favorisiert, wegen der angrenzenden Bebauung, nur eingeschossige Häuser zu erlauben. Seitens der Verwaltung wird indes vorgeschlagen, eine Zweigeschossigkeit im Innenbereich des Neubaugebietes zuzulassen. „Das ist aus unserer Sicht sinnvoll“, sagt der Fachbereichsleiter für Bauen und Umwelt bei der Stadt Wolfgang Middelberg.

Aufgrund der großen und breiten Nachfrage am Wohnungsmarkt gäbe es so die Möglichkeit, weiterhin auch für andere Zielgruppen Angebote zu schaffen. Die Realisierung von Reihenhäusern, kleineren Stadtvillen und kleinen Mehrfamilienhäuser wäre planungsrechtlich möglich. Dies würde eine gewisse Flexibilität und höhere Nachhaltigkeit gewährleisten, erklärt Middelberg. So kann auch Familien mit geringen Einkommen Wohnraum angeboten werden.

Die Sitzung in der Alten Schule am Pagenburgweg beginnt um 19 Uhr.

