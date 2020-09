Gehrden

Wird der Regiobus-Betriebshof in Gehrden gebaut oder nicht? Am Dienstag, 29. September, fällt möglicherweise eine Vorentscheidung. Im Ausschuss für Bau- und Städteplanung wird ab 18 Uhr über einen Antrag von Grüne und CDU beraten. Die beiden Parteien fordern, das Bauleitverfahren für den Betriebshof zu stoppen.

Derweil habe sich der Aufsichtsrat von Regiobus über die Parteigrenzen hinweg und mit Nachdruck für den Bau des Busdepots ausgesprochen, teilte Unternehmenssprecher Tolga Otkun mit. „Arbeitnehmervertreter und die Vertreter der politischen Parteien – explizit Regionsabgeordnete der SPD, der CDU, der Grünen und der FDP – unterstreichen die ökonomischen und ökologischen Chancen für Gehrden und die gesamte Region Hannover“, so Otkun. Die Mitglieder des Aufsichtsrats hätten mit Unverständnis auf die Ablehnung der Gehrdener Ratsmehrheit reagiert.

Erhöhter Flächenbedarf verärgert CDU , Grüne und AfD

Zur Vorgeschichte: Die Regiobus hatte im vergangenen Jahr ein geeignetes Grundstück in Gehrden gefunden. Dort soll ein hochmoderner Busbetriebshof entstehen, der umweltverträgliche Technologien wie Elektromobilität und – perspektivisch – Wasserstoffantriebe in den Fokus nimmt.

Statt der ursprünglichen 3,5 Hektar benötigt Regiobus nun allerdings rund sieben Hektar der Fläche im Gewerbegebiet Ost. Dieser erhöhte Bedarf für den Betriebshof wird von CDU, Grünen und AfD zum Anlass genommen, das Projekt als überdimensioniert abzulehnen. Außerdem kritisieren sie, dass durch den erhöhten Flächenbedarf der Regiobus keine Erweiterungsflächen für die ortsansässigen Unternehmen übrig blieben.

Diese Position scheint unverändert. Thomas Spieker, CDU-Fraktionsvorsitzender, kritisiert unter anderem die mangelhafte Informationspolitik von Regiobus und der Stadt. „Der Rat der Stadt Gehrden hat die Entscheidungs- und die Planungshoheit, und dann sollte man die gewählten Vertreter auch frühzeitig mitnehmen – und zwar besonders dann, wenn, wie im vorliegenden Fall, massive Änderungen in einem Planungsprozess passieren“, sagt er.

CDU und Grüne: Nachteile überwiegen

Bei diesem Vorhaben würden die Nachteile für Gehrden überwiegen, erklärt Spieker. „Für kleinere und mittelständische Betriebe geht ein Riesenareal an Gewerbefläche verloren“, so der CDU-Politiker. Diese in Gehrden ansässigen Betriebe würden jedoch ebenfalls viele Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen und außerdem Gewerbesteuer zahlen.

Die Haltung der Grünen ist nahezu identisch. Für die Mehrheit der Ratsmitglieder würden die Nachteile für Gehrden überwiegen. „Die ökologische Verkehrswende scheitert sicher nicht daran, wenn Gehrden dieses Riesenprojekt ablehnt. Dies lässt sich auch an anderen, besser geeigneten Standorten in Angriff nehmen“, sagt Heinz Strassmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen.

Regiobus : Ein Schlag ins Gesicht

In Hannover haben die Verantwortlichen wenig Verständnis für das Vorgehen der schwarz-grünen Mehrheit. „Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind konsterniert über die Ablehnung vor Ort“, sagt die Regiobus-Aufsichtsratsvorsitzende Ulrike Thiele. Sollte das Vorhaben von der Gehrdener Ratsmehrheit tatsächlich gestoppt werden, entgehe der Stadt die Möglichkeit, ihr Potenzial in jeder Hinsicht weiterzuentwickeln. „Für alle Regionsbewohner, die an einer nachhaltigen Verkehrswende interessiert sind, ist diese Entscheidung ein Schlag ins Gesicht“, sagt Thiele.

