Auf dem Gelände des Delfi-Bades soll eine neue Drei-Feld-Halle gebaut werden. Das zumindest schlägt die Arbeitsgruppe Zukunftsplan Sportstätten vor.

Die Sanierung oder den Neubau der Sporthalle an der Lange Feldstraße: Das sieht das Leitbild Sport in Gehrden als wesentlichen Bestandteil vor – wie auch den Bau einer zusätzlichen Halle, um den Vereins- und Schulsport zu entlasten. Für Dirk Brakemeier von der Arbeitsgruppe gibt es aber noch einen entscheidenden Grund, eine zweite Sporthalle zu errichten. „Wir brauchen während der Bauphase an der alten Halle eine Alternative“, betonte er. Es gebe deshalb einen gewissen Handlungsdruck. Die Planungen könnten auch noch dieses Jahr beginnen. „Mit unserem Vorschlag wollen wir aber in erster Linie die Diskussion anregen und voranbringen“, sagte Brakemeier.

Malte Losert von der Arbeitsgruppe wurde noch konkreter. Die neue Halle soll keine Tribüne erhalten und sie soll „ballsportarm“ konzipiert werden. Sie sei eher für Senioren- und Gesundheitssport, Kampfsportarten, Fitness, Badminton und selbstverständlich Schulsport gedacht. Die Halle soll nach Vorstellung der Arbeitsgruppe parallel zur Schulstraße gebaut werden. „Das ist der ideale Platz und wertet das gesamte Gelände aus unserer Sicht auf“, sagte Losert. Auch das Delfi-Bad werde von diesem Neubau profitieren, glaubt er.

Kosten müssen geklärt werden

Die Präsentation fand bei den Mitgliedern des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport durchaus Zustimmung. „Wir reden schon lange über eine neue Sporthalle“, sagte Heinrich Meinecke ( CDU). Die CDU hat kürzlich auch einen Antrag eingereicht, wonach möglichst schnell die Standortfrage und die Finanzierung geklärt werden soll.

Ob sich die Idee der Arbeitsgruppe tatsächlich realisieren lässt, hängt vor allem von einem Faktor ab: dem Preis. „Wir müssen wissen, wie die Finanzierung eines solchen Projekts aussieht“, betonte Andreas Reichl ( SPD).

Keine Sanierung: Die alte Sporthalle an der Lange Feldstraße soll abgerissen und neu gebaut werden. Quelle: Dirk Wirausky

Eines steht aber schon fest: Die alte Sporthalle muss abgerissen werden. „Eine Sanierung ist nicht mehr sinnvoll, allein schon aus energetischer Sicht“, sagte der Erste Stadtrat André Erpenbach. Nach dem Abriss solle daher an gleicher Stelle eine neue Halle errichtet werden. Und in dieser etwa zweijährigen Bauphase brauche man einen Ersatz.

Der Neubau einer zweiten Großturnhalle wird von allen Ratsfraktionen gefordert. Denn bei einer Besichtigung der Sportflächen vor zwei Jahren war festgestellt worden, dass die größte Sporthalle im Stadtgebiet in einem miserablen Zustand ist. Vor einem Abriss soll deshalb eine neue Sporthalle zur Verfügung stehen, um den Sporttreibenden Hallenkapazitäten anbieten zu können. Schon damals als möglicher Standort im Gespräch: eine Fläche auf dem Grundstück des Delfi-Bades.

