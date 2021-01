Gehrden

Die Zahl der Corona-Fälle ist in Gehrden vom 30. Dezember bis Montag, 4. Januar, deutlich zurückgegangen. Einen Tag vor Silvester hatte das Gesundheitsamt der Region Hannover 20 Personen gemeldet, die mit dem Coronavirus infiziert waren; am Montag waren es nur noch 13 Menschen – so wenige wie in keiner anderen Kommune der Region Hannover. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz ist rückläufig: von 57,9 am 30. Dezember auf 45,1 am 4. Januar.

Allerdings weist die Region Hannover darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor Weihnachten. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Gehrden 177 Bürger positiv auf Covid-19 getestet worden.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 9.850 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 16.491 Personen als genesen aufgeführt. 337 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Aktuell sind 3022 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover am Montag bei 130,7.

Von Dirk Wirausky