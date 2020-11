Gehrden

Christoph-Heinrich Möller kann jetzt auch mal einen Arbeitstag am Schreibtisch einlegen. „Auch das gehört zum Beruf“, sagt der Landwirt. In den vergangenen Wochen ist der Lemmier allerdings kaum dazu gekommen. Der Grund: die Zuckerrübenernte.

Und die ist nun weitgehend abgeschlossen. Die letzten Felder werden in diesem Monat abgeerntet. Verschwunden sind die Rüben dann allerdings noch nicht. An den Straßenrändern und auf den Feldern im Calenberger Land sind mit einer weißen Plane abgedeckte Mieten zu sehen. Erst Ende Januar werden alle zur Zuckerfabrik nach Nordstemmen gebracht worden sein, wo sie verarbeitet werden. 18.000 Tonnen pro Tag, wie Möller erzählt.

Zur Abholung bereit: Auf einem Acker am nördlichen Stadtrand liegt eine abgedeckte Zuckerrübenmiete. Quelle: Dirk Wirausky

Außer Mais und Getreide ist die Zuckerrübe die dritte Feldfrucht, die der Landwirt aus Lemmie anbaut. Während der Zuckerrübenkampagne, die Mitte September begonnen hat, ist Möller Sprecher für den Bereich Calenberger Land-Deister. Mit dem bisherigen Verlauf ist er zufrieden. Es habe keine nennenswerten Probleme gegeben. „Wir versuchen möglichst viel Rücksicht zu nehmen“, sagt Möller mit Blick auf die betroffenen Bürger. Die Verlader sind zudem angehalten, nach getaner Arbeit die Flächen auf den Fahrbahnen und Radwegen zu reinigen. Bislang verlaufe die Kampagne geräuschlos. „Die Abläufe haben sich eingespielt“, sagt der Landwirt.

Was möglicherweise dazu beiträgt: Inzwischen werden keine Rübenschlepper mehr eingesetzt, sondern die Feldfrüchte von Lastwagen abtransportiert. „Die fallen nicht so auf“, sagt Möller. Dazu fahren sie weitgehend in der Nacht in Richtung Nordstemmen.

Zuckerrübenanbau auf 20 Prozent der Fläche

Auf etwa 20 Prozent der Ackerflächen im Calenberger Land werden Zuckerrüben angebaut, Möller nutzt 25 Prozent seiner Fläche dafür. Ein hoher Kostenfaktor ist der Rübenroder. Rund eine halbe Millionen Euro kostet das landwirtschaftliche Gerät – zu teuer für einen einzelnen Landwirt. Deshalb hat er sich mit 60 Landwirten zusammengeschlossen; sie teilen sich zwei Rübenroder.

Auch wenn der Zuckerpreis niedriger ist als noch vor einigen Jahren, lohnt sich der Anbau. „Sonst würde ich es auch nicht machen“, gesteht Möller. In diesem Jahr sei die Ernte zufriedenstellend. „Das Wasser ist ein entscheidender Faktor“, sagt er. Auch 2020 war es zwar relativ trocken, aber die Niederschlagstage hätten sich besser verteilt als in den Vorjahren.

Mit Witterungsschwankungen leben die Landwirte jedoch seit Jahrhunderten und stellen ihre Produktionsverfahren darauf ein. Zunehmend fehlten allerdings wirksame Produktionsmittel, um Unkräuter und Pflanzenkrankheiten gezielt und wirksam zu kontrollieren, sagt der Geschäftsführer des Zuckerrübenanbauverbandes Niedersachsen-Mitte, Clemens Becker. Das sei aber neben auskömmlichen Preisen notwendig, damit der Zuckerrübenanbau weiterhin nachhaltig und wirtschaftlich bleibe.

Und er betont: Die Zuckerrübe trage in vielfältiger Weise zum Umweltschutz bei. Als salzliebende Pflanze nehme sie bis lange in den Herbst hinein den löslichen Bodenstickstoff auf. Der Restnitratgehalt im Boden ist somit geringer als bei anderen Kulturarten. Dies hat zur Folge, dass der Gehalt von Nitrat im Grundwasser reduziert wird. „Das ist perfekter Grundwasserschutz“, meint Becker.

