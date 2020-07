Gehrden hat eine neue Beratungsstelle für Opfer häuslicher Gewalt

Gehrden

Eigentlich würde Christiane Olbrich gerne auf die Eröffnung einer Frauenberatungsstelle verzichten. „Es ist traurig genug, dass dieses Angebot nötig ist“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Aber die Opferzahlen von häuslicher Gewalt belegen die Notwendigkeit. Laut Olbrich geraten Frauen immer wieder in Notlagen, wie zum Beispiel häusliche Gewalt, Trennungsnöte, Scheidungsproblematiken und Stalking. In Gehrden beispielsweise gab es im vergangenen 16 Fälle häuslicher Gewalt, 2017 waren es 29. Die Dunkelziffer dürfte aber höher liegen

Olbrich arbeitet bereits seit Jahren eng mit dem Frauenzentrum zusammen. Gehrdener Frauen wurden für weiterführende Beratungen von ihr nach Ronnenberg übermittelt. Die Beratung ist kostenlos und anonym. Ihre Kolleginnen aus dem Frauenzentrum, Beate Janisch und Marion Weber, sind speziell ausgebildete Sozialpädagoginnen. Die betroffenen Frauen nehmen die Beratungen im Schnitt dreimal in Anspruch.

Sprechstunden mittwochs und donnerstags

Seit Kurzem bietet die Stadt in Kooperation mit dem Frauenzentrum Ronnenberg am Steinweg 17/19 eine Anlaufstelle für Frauen an, die Die Beratungsstelle wurde im Januar eingerichtet. Aufgrund von Bauverzögerungen und der Pandemie startete die persönliche Beratung in Gehrden allerdings erst im Mai. Die Sprechstunden finden jeden Mittwoch von 14.30 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 10.30 bis 13 Uhr statt. Eine vorherige Terminvereinbarung unter Telefon (0511) 431531 oder per Mail an frauenzentrum@ronnenberg.de ist erforderlich.

Von Dirk Wirausky