Gehrden

Was passiert mit den drei alten Bäumen auf dem Marktplatz in Gehrden? Die Verwaltung will die Platane und zwei Kastanien fällen lassen – aber damit will sich die Bürgerinitiative (BI) „Wir in Gehrden“ nach wie vor nicht abfinden. Die BI schlägt vor, dass die Stadt prüfen solle, ob der Bereich vor dem Ratsk...