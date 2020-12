Gehrden

Die Gruppe „ Gehrden for future“ hat die geplante Schließung der Studiengänge für Meteorologie und Klimaforschung in Niedersachsen kritisiert. In einem Protestschreiben an Uni-Präsident Volker Epping fordern die Gehrdener, diese Entscheidung rückgängig zu machen.

Die Leibniz-Universität prüft offenbar die Schließung des Instituts für Meteorologie und Klimatologie. Zwar gibt es noch keine Entscheidung, doch laut Epping könne das Angebot nicht mehr in voller Breite gefahren werden. Da die Leibniz-Universität Hannover unter massivem Spardruck steht, taucht unter den Vorschlägen zur Einsparung auch das angesehene Institut für Meteorologie und Klimatologie auf.

„Unverständlicher Sinneswandel“

„ Gehrden for future“ hat wenig Verständnis für solche Gedankenspiele. „In Zeiten des fortgeschrittenen Klimawandels, in denen klimatologisches und meteorologisches Wissen zunehmend benötigt wird, ist es nicht zu verstehen, wieso die Universität überhaupt überlegt, in diesem Bereich Kürzungen vorzunehmen“, heißt es in dem Schreiben. Zumal Epping noch in seiner Neujahrsansprache die Meteorologie explizit gelobt habe. „Der jetzige Sinneswandel ist unverständlich“, sagt Gerlinde Büttner von der Initiative.

Hella Diekmann (von links) und Gerlinde Büttner sprechen mit Dirk und Helga Steffens von der Gruppe "Gehrden for future" bei einer Demonstration im September auf dem Gehrdener Marktplatz. Quelle: Heidi Rabenhorst (Archiv)

Die Verantwortlichen werden deshalb aufgefordert, eine Schließung zu verhindern, damit die deutschland- und weltweit anerkannte Forschung in Hannover fortgesetzt werden könne. „Wir möchten sogar dazu ermutigen, die Klimaforschung in Hannover zu stärken und auszubauen“, betont Büttner. Zumal sie eine wachsende gesellschaftliche Bedeutung habe. Hannover sei der einzige Standort in Niedersachsen, an dem junge Menschen Meteorologie und Klimaforschung studieren könnten. Die Leibniz Universität habe nicht nur deshalb die gesellschaftliche Verpflichtung im Sinne der Wissenschaft.

Klimaforscher war Gast in Gehrden

Ein Mitarbeiter des Instituts ist Professor Gunther Seckmeyer. Er ist in Gehrden kein Unbekannter. Seckmeyer hielt im Februar einen viel beachteten Vortrag vor mehr als 200 Zuhörern im Bürgersaal zum Thema „Klimakrise lösen“. Damals forderte er, dass unter andrem vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt werden müsse. Und: Zwar sei es auch wichtig, das eigene Verhalten zu überdenken, doch in erster Linie sei die Politik für Änderungen verantwortlich. Sein Appell zum Ende des Vortrags: „Werden Sie politisch, mischen Sie sich ein. Gehen Sie den Politikern auf die Nerven.“

Die Meteorologen in Hannover beschäftigen sich auch mit den regionalen Auswirkungen des Klimawandels. „Der Bedarf an Expertise für Wetter- und Klimaphänomene wird zunehmen“, glaubt Seckmeyer. Eine Aussage, die die Gruppe „ Gehrden for future“ unterstreicht. Es müssten Konzepte entwickelt werden, um auf die Folgen des Klimawandels reagieren zu können.

