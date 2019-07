Gehrdens Golfer ermitteln den Stadtmeister

Gehrden

Ein bisschen stolz ist Thorsten Kaul schon. Bereits zum fünften Mal organisiert er die Stadtmeisterschaft im Golfen. „Das ist ein kleines Jubiläum, und der Wettbewerb hat sich etabliert“, sagt er. Und es mache großen Spaß, solch eine Veranstaltung vorbereiten zu können. Das Gute nach fünf Jahren: „Ich habe mehr Routine und dadurch weniger Arbeit“, sagt Kaul schmunzelnd.

14 Sponsoren unterstützen Wettbewerb

Das öffentliche Interesse an den Gehrdener Golfmeisterschaften, die am Sonnabend, 24. August, in Bad Münder stattfinden, ist groß. 14 Sponsoren unterstützen dieses Mal den Wettbewerb. „So viele wie noch nie“, sagt Kaul. Die Grundidee, Golfer aus Gehrden bei einer Stadtmeisterschaft zu vereinen, ziehe jedes Jahr neue Spieler an, meint Kaul. Das sorge für eine besondere Atmosphäre. Ein Ziel hat Kaul für die fünfte Auflage des Turniers: Er möchte die 60-Teilnehmer-Marke knacken. Sein Tipp an alle Golffreunde: „Seid dabei, es lohnt sich in diesem Jahr besonders.“

„Nett und anspruchsvoll“

Teilnahmeberechtigt sind alle Golfer, die im Gehrdener Stadtgebiet ihren Wohnsitz haben und eine Mitgliedschaft in einem Golfclub des Deutschen Golf-Verbandes mit Handicapführung nachweisen. „Die Stadt Gehrden Golf Trophy bietet die Möglichkeit eines sportlichen Wettkampfes unter allen Gehrdener Golfern, bei dem darüber hinaus Spaß und Geselligkeit wichtige Komponenten sind“, betont Kaul. Letzteres lobt auch Bürgermeister Cord Mittendorf, der die Schirmherrschaft übernommen hat. „Es ist eine nette und anspruchsvolle Veranstaltung“, sagt er. Sie sei zudem hervorragend organisiert.Und spannend ist es auch. Noch nie konnte jemand seinen Titel verteidigen. Bei den bisherigen vier Turnieren gab es vier verschiedene Sieger. Zuletzt gewann mit Anja Wagner erstmals eine Frau.

Alle Teilnehmer erhalten einen Preis

Das Turnier, das um 10 Uhr beginnt, wird über 18-Loch gehen und wie in den vergangenen Jahren auf der gepflegten Anlage des Golf Parks am Deister in Bad Münder ausgetragen. Die Wertung erfolgt in der Sonderform BruNo-Punkte, das heißt der Summe aus gespielten Brutto- und Nettopunkten. Alle Teilnehmer erhalten einen Preis, dazu werden zahlreiche Sonderpreise ausgelobt. Das Startgeld beträgt 30 Euro.

Details zur Ausschreibung und der Anmeldebogen sind auf www.gp-ad.de zu finden. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 21. August, 12 Uhr.

Parallel zum Turnier wird auf dem Übungsgelände des Golf Parks ein zweistündiges kostenloses Schnuppergolfen für alle Gehrdener angeboten. Die Ausrüstung wird gestellt. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer (05042) 503276 ist allerdings erforderlich.

Von Dirk Wirausky