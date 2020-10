Gehrdens Politiker lehnen Anschluss an S-Bahn ab.

Gehrden

Der Versuch von Dirk Tegtmeyer ( Die Linke), Gehrdens Politiker davon zu überzeugen, sich für eine Verlängerung der S-Bahn bis Gehrden einzusetzen, ist ein weiteres Mal gescheitert. Im Rat fand seine Idee keine Mehrheit.

Tegtmeyer hatte vorgeschlagen, dass sich die Stadt Gehrden darum bemühen solle, an das Schienennetz der Region Hannover angeschlossen zu werden. Im Rahmen des Nahverkehrsplans 2020 sollte sie deshalb die Region auffordern, eine Machbarkeitsstudie auszuarbeiten, um mögliche Streckenverläufe, den Kostenrahmen und Finanzierungsmöglichkeiten zu ermitteln. Zudem solle die Stadt bei der weiteren Bauleitplanung die für einen Schienennetzanschluss erforderlichen Flächen freihalten, forderte Tegtmeyer. „Dies setzt jedoch Vorplanungen voraus, damit die notwendigen Flächen ermittelt werden können“, sagte er.

Keine optimale Verkehrsanbindung

Der Linken-Ratsherr begründete seinen Vorstoß damit, dass die aktuelle Verkehrsanbindung von Gehrden nach Hannover nicht optimal sei. Er plädierte daher dafür, dass die Burgbergstadt an das S-Bahnnetz angeschlossen wird, weil es laut Nahverkehrsplan die Aufgabe habe, Mittelzentren mit Hannover zu verbinden. Außerdem sei sie schneller als die Stadtbahn.

Thomas Spieker ( CDU) fasste zusammen, was vermutlich alle Gegner des Antrages dachten: „Die Idee ist visionär, aber nicht realistisch.“ Zudem seien die Kosten für die Machbarkeitsstudie hoch. „Uns ist es daher wichtiger, dass wir eine direkte Anbindung an den S-Bahnhof Weetzen bekommen“, betonte der Christdemokrat. Seit Monaten setzen sich ein Großteil der Politiker und auch zahlreiche Bürger dafür ein, dass die Buslinie 500 bis nach Weetzen verlängert wird. Bislang sträubt sich die Region aus Kostengründen gegen diesen Wunsch.

Auch CDU hat Anschluss an Stadtbahngewünscht

Es ist aber noch gar nicht so lange her, da hatte die CDU selbst vorgeschlagen, dass Gehrden an die Stadtbahn angebunden werden soll. Im Frühjahr vergangenen Jahres forderten die Christdemokraten Bürgermeister Cord Mittendorf auf, sich „mit aller Kraft“ bei der Region für einen Anschluss der Üstra-Stadtbahn bis in die Gehrdener Kernstadt stark zu machen.

Die CDU bezog sich dabei auch auf eine Untersuchung von Studenten der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) Hildesheim, die vor gut drei Jahren die Verkehrssituation im Gehrdener Stadtgebiet zum Inhalt hatte. Als ein Mangel Gehrdens gegenüber anderen Kommunen wurde dabei das Fehlen eines direkten Bahnanschlusses genannt. Gehrden dürfe sich nicht allein von Bussen abhängig machen, betonte die Union. Eine Stadtbahn „würde die Attraktivität der Stadt bei Unternehmen und Pendlern erhöhen“.

Historische Aufnahme: Die Straßenbahn der Linie 10 rollte einst durch Gehrden. Quelle: Privat

Die Hoffnung, dass Gehrden an das Stadtbahnnetz angeschlossen wird, ist nicht neu. 2013 hatte die Stadt in einem unverbindlichen Ideenkatalog unter anderem die Verlängerung der Stadtbahn von Empelde nach Gehrden aufgeführt. Der Hintergrund des Verwaltungsvorschlags: Die Stadt solle auf lange Sicht ein gefragter Wohnort mit optimaler Verkehrsanbindung nach Hannover bleiben – dazu gehöre auch ein Stadtbahnanschluss am Burgberg, hieß es damals.

Gehrden war bis 1961 tatsächlich direkt an Hannover angebunden – über die Linie 10. Die Strecke verlief von Empelde über Benthe, Gehrden, Leveste, Langreder, Egestorf nach Barsinghausen. Eröffnet wurde die Linie am 1. Oktober 1899. Die Straßenbahngeschichte endete in Gehrden am 3. Juli 1961. An diesem Tag wurde vom Straßenbahn- auf Busverkehr umgestellt. Und so ist es bis heute geblieben.

