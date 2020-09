Lenthe/Northen

Die Ortsräte in Lenthe und Northen kämpfen seit Jahren um die Verbesserung der Radwege. Nun scheinen ihre Bitten erhört worden zu sein. Die Region will 2022 die Radwegeverbindung von Harenberg nach Northen verbessern und gleichzeitig den Anschluss zwischen Lenthe und Hannover sanieren.

„Wir begrüßen alle Maßnahmen, die zur Sicherheit und Verbesserung des Radverkehrs führen“, sagt Lenthes Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling. Und beide nun von der Region angekündigten Arbeiten haben die Lenther in den zurückliegenden Jahren immer wieder angemahnt. Beide Streckenabschnitte seien abgängig und holprig. Speziell der Abschnitt zwischen Lenthe und Hannover sei bis zum Jägerheim in einem schlechten Zustand.

Anzeige

Es ist noch gar noch so lange her, da sahen die Lenther die Prioritäten der Region falsch gesetzt. Diese hatte zunächst beschlossen, die Radwege in Lenthe, Northen und Everloh bis zum Jahresende zu erneuern und die Streckenführung an der K 230 umzugestalten – und hat dies inzwischen großteils auch schon umgesetzt. „Das haben wir nicht unbedingt als sinnvoll erachtet“, sagt Ermerling.

Weitere HAZ+ Artikel

Kritik aus Lenthe wird erhört

Der Ortsrat kritisierte unter anderem den Aufwand, der betrieben wurde, um den für gut befundenen Radweg nördlich der Haltestelle Badenstedter Straße in Teilen zu verschwenken – zugunsten eines Blühstreifens, der Abstand zur Straße schaffen soll. Die veranschlagten 125.000 Euro hätten besser investiert werden können, teilte das Gremium der Region mit. Auch die Bürger sahen das ähnlich. 260 Unterschriften wurden gegen die Radwegeplanung gesammelt. Ein wesentlicher Kritikpunkt: Mit der Örtlichkeit und dem Bedarf habe sich die zuständige Behörde nicht auseinandergesetzt. Möglicherweise hat sich dieses Engagement nun nachträglich gelohnt. „Dadurch hat die Diskussion eine gewisse Dynamik bekommen“, glaubt Ermerling mit Blick auf die jüngsten Ankündigungen der Region.

Auch aus Northen gab es seinerzeit Kritik, allerdings weniger an den Maßnahmen, sondern daran, dass die Ortsräte nicht in die Planung einbezogen worden sind. Deshalb hofft Ortsbürgermeister Friedhelm Meier darauf, dass die Verantwortlichen die Bürger vor Ort dieses Mal in die Planung einbinden. „Grundsätzlich begrüßen wir die Pläne für 2022“, sagt Meier. Die Northener hätten ein großes Interesse daran, dass das Radwegenetz verbessert und ausgebaut wird.

Besserer Radweg zwischen Harenberg und Northen

Die Region will den Radweg, der Harenberg, Lenthe und Northen miteinander verbindet, erneuern. Seit Jahren weisen Schilder auf Radwegschäden hin. Der Radweg sei sanierungsbedürftig und nicht ausreichend breit, meint die Region. Deshalb soll der Radweg entlang der K 230 auf 2,50 Meter verbreitert werden. Die Umsetzung ist für 2022 geplant. Die Kosten werden mit 1,1 Millionen Euro veranschlagt.

Der Radweg und die Straße zwischen Lenthe und Badenstedt sollen 2022 erneuert werden. Quelle: Dirk Wirausky

Auch der Zustand der Verbindung zwischen Lenthe und der Landeshauptstadt ist seit Jahren in der Kritik – und die ist nun von der Region erhört worden. Der Zustand der Straße sei gekennzeichnet durch ein umfangreiches Schadensbild und anderer alterungsbedingter Oberflächenschäden, heißt es. Durch den Einbau einer Verstärkung und einer neuen Schicht sollen diese Schäden behoben und die Griffigkeit erhöht werden. Im Zuge der Fahrbahnsanierung werde der Radweg parallel grunderneuert und verbreitert. 700000 Euro soll das kosten.

Für die Innenstadt fehlt ein Konzept

Auch an anderen Stellen im Stadtgebiet sind die Radwege in einem schlechten Zustand. Die Gehrdenerin Irmgard Eberhard ist viel mit dem Rad in Gehrden unterwegs. Nicht nur mit Freuden. Ihr Wunsch: „Vorhandene Radwege sollten wenigstens soweit reparieren werden, dass sie gut zu befahren sind.“ Auch in der Innenstadt. Der Weg von der Bonifatiuskirche bis zur Oberschule beziehungsweise zum Schwimmbad und dann weiter in Richtung Ortsausgang sei etwa in einem katastrophalen Zustand. „Dabei ist dies einer der wichtigsten Wege zu Schulen und Schwimmbad“, sagt sie.

Auch der Schäfereiweg sei praktisch unpassierbar. „Dort werde ich als Radfahrer gezwungen, auf den Bürgersteig auszuweichen“, sagt Eberhard. Zudem herrsche dort herrscht reger Verkehr. Sie vermisse ein Gesamtkonzept für das Radfahren in Gehrden. „Das ist dringendst notwendig“, fordert sie. Das Ziel müsse sein, das gesamte Stadtgebiet Gehrdens mit dem Rad zu verbinden.

Von Dirk Wirausky