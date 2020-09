Golf-Club Gehrden ermittelt seine Vereinsmeister.

Gehrden

Trotz Corona: Der 1. Golfclub Gehrden hat seine Vereinsmeisterschaften ausgetragen. Die maximale Anzahl wurde auf 36 Teilnehmer beschränkt, damit auch Abstandsregularien eingehalten werden konnten.

Diesmal wurde auf der Anlage Golf Park am Deister in Bad Münder gespielt – unter besten Bedingungen. „Unser Vorteil als Club ohne Platz ist ja, dass wir sehr flexibel sind in der Ausgestaltung des Spielortes unserer Turniere und Veranstaltungen. Aber auf der Golfanlage zwischen Deister und Süntel spielen wir“, erzählt Katja Schirrling, Vizepräsidentin des Golfclubs.

Zahlreiche Sonderpreise

Präsidentin Gaby Caspari wurde in diesem Jahr Clubmeisterin. Vizemeisterin wurde Floreana Schmidt gefolgt von der Drittplatzierten Vera Tuchhardt. Mit einem Schlag am Nächsten an der Fahne im Wettbewerb „Nearest to the Pin“ konnte sich Petra Timpe behaupten. Die Sonderwertung „Longest Drive“ sicherte sich Irmgard Leschinsky. Bei den Männern ging der Wanderpokal der 8. Clubmeisterschaft an Michael Otte gefolgt von Dr. Matthias Ueberschär und Sven Näther auf den Plätzen. Die wenigsten Schläge auf den schwierigsten Löchern benötigte Alexander Vitt –und zusätzlich den Preis für den weitesten Abschlag („Longest Drive“). Den Sonderpreis „Nearest to the Pin“ gewann Oliver Stöxen.

Wer Interesse am Golfclub hat, kann sich per Mail an info@golfgehrden.de an den Verein wenden.

Von Dirk Wirausky