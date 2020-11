Gehrden

Seine Kamera, eine Panasonic Lumix, hat Hans-Joachim Trieloff eigentlich immer dabei. Wer weiß schließlich, welche Fotomotiven ihm begegnen. Der 78-Jährige ist ein begeisterter Fotograf. „Seit 2001 fasziniert mich dieses Hobby“, sagt der Gehrdener. Vor allem die digitale Fotografie habe ihn gepackt. „Die Schnelligkeit und Qualität ist überzeugend“, sagt er.

Doch Trieloff arbeitet nicht nur im stillen Kämmerlein, er ist seit Jahren Mitglied in der Fotogruppe Bennigsen. Zudem hat er bereits mehrere Fotoausstellungen in Gehrden gestaltet. Seine Aufnahmen waren im Gemeindesaal der Margarethengemeinde, im Klinikum Robert Koch und im Stadtmuseum zu sehen. „Dabei lege ich immer Wert auf ein spezielles Thema“, sagt er. So hat er sich in den vergangenen Jahren unter anderem auf Motivsuche zur Farbe Rot, zu Graffiti-Malereien und zu Lost Places (vergessene Orte) begeben. „Meine große Liebe ist aber eigentlich die Binnenschifffahrt“, gesteht Trieloff.

Fotografischer Streifzug durch Gehrden

Nun hat er erstmals einen Kalender für das Jahr 2021 entworfen – in kleiner Auflage. „Gehrdener Impressionen“ heißt er. Darin hat er zwölf Aufnahmen aus dem Stadtgebiet zusammengestellt. „Meine Vorgabe war, dass Gehrden auf jedem Foto auch erkennbar sein muss“, sagt Trieloff. Herausgekommen ist ein fotografischer Streifzug durch die Burgbergstadt. Zu sehen sind das Hischenhus, die schneebedeckte Lyra-Bank, das beleuchtete Rathaus, der in Nebel gehüllte Gehrdener Berg, die Gartenstraße mit den blühenden Rotdornbäumen, die Kindermühle im Sommer und das traditionsreiche Türmchen. Deutlich erkennbar ist dabei Trieloffs Liebe für das Detail.

Erhältlich ist der Kalender ab sofort in der Buchhandlung Lesezeichen am Steinweg. Er kostet 22 Euro.

