Gehrden

In der Corona-Pandemie ist die Zahl der Menschen, die auf eine Grundsicherung seitens des Jobcenters angewiesen sind, gestiegen. Noch bis März hatte die Behörde einen kontinuierlichen Rückgang bei den Leistungsberechtigten registriert. Seit dem Corona-Shutdown steigen die Zahlen wieder – bisher aber nur leicht.

„Schon seit März hatten wir mehr Anträge als zuvor, gerade auch von Menschen, die vorher noch nie etwas mit dem Jobcenter zu tun gehabt haben, wie Selbstständige oder Menschen in festen langjährigen Vollzeitbeschäftigungen“, sagt Claudia Dudszus, Leiterin des für die Stadt Gehrden zuständigen Jobcenter-Standortes Barsinghausen. Immerhin: Nach kurzer Zeit hätten sich einige dieser Antragsteller abmelden können. „Es war aber wichtig, dass wir kurzfristig unterstützt haben“, sagt Dudszus.

Fast 800 Gehrdener beziehen Grundsicherung

Im Juni haben 789 Menschen in 381 in Gehrdener Haushalten eine Grundsicherung vom Jobcenter bezogen. Darunter waren 259 Kinder unter 15 Jahren. Das waren laut Jobcenter 37 Personen mehr als im März, aber 71 weniger als im Vergleichsmonat des vergangenen Jahres. Damit erhielten in Gehrden im Juni 5,1 Prozent der Einwohner eine Regelleistung vom Jobcenter. Der Durchschnitt in der gesamten Region Hannover lag bei 9,9 Prozent.

„Die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen Menschen mit geringem Einkommen um ein Vielfaches härter als Besserverdienende“, sagt Dudszus. Bei einem monatlichen Regelsatz von 432 Euro für einen alleinstehenden Erwachsenen – das bedeutet 14,40 Euro pro Tag – ließen sich keine großen Sprünge machen oder gar auf Vorrat etwas einkaufen, betont sie. Viele hätten aus diesem Grund um einen Vorschuss gebeten. „Für uns ging es deshalb während der gesamten Corona-Zeit darum, dass die Leistungen an die Empfänger fließen“, sagt die Chefin des Jobcenters.

Claudia Dudszus sieht das Jobcenter in der Corona-Krise gut aufgestellt: Alle Anträge seien trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen schnell und auf Grund der gesetzlichen Änderungen unbürokratisch bearbeitet worden. „Diese Arbeitsweise wollen wir auch in Zukunft beibehalten“, sagt sie. Nach wie vor sei die Behörde für alle Anliegen erreichbar, verstärkt telefonisch und per E-Mail. „Arbeitssuchende beraten wir auch persönlich nach vorheriger Terminvereinbarung, denn freie Stellen und Qualifizierungsangebote gibt es auch in dieser Zeit“, betont Dudszus.

Das Bürgertelefon des Jobcenters Region Hannover mit der Nummer (0511) 65592299 ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr zu erreichen. Außerdem können Fragen und Anliegen per E-Mail an jobcenter-region-hannover.corona-hilfe@jobcenter-ge.de geschickt werden.

Von Dirk Wirausky