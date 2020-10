Jüdischer Friedhof in Gehrden wird saniert.

Gehrden

Der Anblick ist für viele Spaziergänger am Gehrdener Berg irritierend: Etliche Grabsteine auf dem am Wald liegenden jüdischen Friedhof sind umgestürzt und liegen am Boden. Aufgrund der zu erkennenden massiven Verankerungen könne dies nur aufgrund heftiger Gewalteinwirkung geschehen sein, vermutet ein Besucher aus Hannover.

Die Stadtverwaltung kann das Durcheinander auf dem Friedhof jedoch erklären: Aufgrund des Sturmtiefs Sabine im Februar seien von einer angrenzenden Waldparzelle Bäume auf den Friedhof gefallen. Die Beseitigung des Sturmschadens habe erst nach Einigung mit der Versicherung begonnen werden können. Die umgestürzten Bäume sind bereits beseitigt. Nun haben die Arbeiten auf dem Friedhofsgelände begonnen. Einige der Steine wurden auf Hölzern gelagert, und es sind bereits Anker zur erneuten Befestigung eingebracht worden, „Von Vandalismusschäden ist uns nichts bekannt“, sagt Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg.

Neue Fundamente sollen Standsicherheit gewährleisten

Das bestätigt auch der Landesverband der jüdischen Gemeinden, der die Arbeiten auf der Anlage am Köthnerberg betreut. Es handelt sich um insgesamt 17 beschädigte Grabsteine, die wieder instandgesetzt und restauriert werden müssen. „Die Fundamentierung muss neu erfolgen, damit die Grabsteine standsicher aufgestellt werden können und die Verkehrssicherheit gewährleistet wird“, berichtet Friedhofsverwalter Bodo Gideon Riethmüller. Außerdem müssten Fehlbereiche ergänzt werden. Die Kosten beliefen sich auf rund 20.000 Euro. Die beauftragte Firma werde die Arbeiten demnächst aufnehmen.

„Wir hoffen, dass der Eigentümer des Nachbargrundstücks die sehr großen Bäume an der Grenze zum Friedhof prüfen lässt, damit sich eine ähnlicher Vorfall nicht wiederholt“, ergänzt der Friedhofsverwalter.

Friedhof ist ein Kulturdenkmal

Der jüdische Friedhof ist ein geschütztes Kulturdenkmal. Zu erreichen ist er über den Brauereiweg und Köthnerberg. Dort führt ein Weg nach Süden Richtung Degersen. Das Gräberfeld war ursprünglich gerodetes, offenes Land. Im Laufe der Jahre hat sich der Wald auf den Friedhof ausgedehnt. Der erste Verstorbene wurde im Jahr 1751 auf dem etwa 1000 Quadratmeter großen Judenfriedhof beigesetzt, die letzte Bestattung war im Jahr 1935. Die letzten Menschen, die hier ihre Ruhestätte fanden, waren das Geschwisterpaar Heinemann und Johanna Goldschmidt. Insgesamt befinden sich auf dem Friedhof rund 75 Gräber.

Seit Jahren pflegenKonfirmanden der Margarethengemeinde das Areal im November und befreien es von Laub. Die Aktion hatte der inzwischen verstorbene Bürgermeister Heinrich Berkefeld vor mehr als 20 Jahren ins Leben gerufen – damit die Erinnerung an das jüdische Leben in Gehrden wachgehalten wird.

Von Dirk Wirausky und Heidi Rabenhorst