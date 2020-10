Lenthe

Die Umbauarbeiten an der Kreisstraße 230 gehen ihrem Ende entgegen. Ab Montag, 12. Oktober, werden am nördlichen Ortsausgang von Lenthe die letzten 40 Meter des kombinierten Geh- und Radwegs ausgebaut sowie die Einmündungen der Straße Im Eickhof und Winterstraße neu asphaltiert.

Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen, eine Ampel leitet den Verkehr. Für den Rad- und Fußverkehr ist eine Umleitungsstrecke ausgeschildert. Die Einmündungen der Straßen Im Eickhof und Winterstraße sind während der ganzen Bauzeit nicht befahrbar. Anwohner sollten die Straße Pagenburgweg nutzen.

Anzeige

Die Sperrung wird voraussichtlich zwei Wochen andauern. Die Busse der Regiobus können die Strecke wie gewohnt passieren. Es entfallen keine Haltestellen.

Gesamtkosten in Höhe von 660.000 Euro

Damit endet die Maßnahme dort, wo sie auch angefangen hat: in Lenthe. Im Mai erstreckte sich dort der erste Bauabschnitt von der Einmündung Im Eickhof bis zur Winterstraße. Zwischen den beiden Straßen wurde der Radweg modernisiert.

Nach dem letzten Bauabschnitt sind alle an der K230 in Everloh, Northen und Lenthe geplanten Maßnahmen beendet. Die Region Hannover rechnet mit Gesamtkosten in Höhe von 660.000 Euro. Aufgrund der guten Witterung und des kontinuierlich optimierten Bauablaufs konnten die im Mai begonnenen Arbeiten wesentlich schneller erledigt werden als anfangs geplant. Das Bauende war eigentlich erst für den Jahreswechsel angesetzt worden.

Von Dirk Wirausky