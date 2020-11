Klinikum in Gehrden erhält ein neues Bettenhaus

Gehrden

Ungewöhnliche Präsentation in besonderen Zeiten: Wegen der Corona-Pandemie haben Vertreter des Klinikums Region Hannover (KRH) und der Stadt Gehrden die Pläne für den Neubau am Klinikum Robert Koch online vorgestellt. Dabei hatten die etwa 140 Zuschauer die Möglichkeit, sich mit Fragen und Hinweisen an der Vorstellung zu beteiligen.

Es drehte sich vor allem um die schon jetzt angespannte Park- und Verkehrssituation rund um das Gehrdener Krankenhauses. Das Bauvorhaben brauche ein vorgelagertes Verkehrskonzept, forderte beispielsweise ein Anwohner. Ein weiterer Zuhörer merkte an, dass es nicht reiche, Ersatz für die vorhandenen Parkplätze zu schaffen. Es sei zusätzlicher Parkraum nötig. Ein anderer schlug vor, ein Parkleitsystem zu installieren. Auch Bürgermeister Cord Mittendorf gestand ein, dass die gegenwärtige Verkehrslage ein Dilemma sei. „Aber ich bin sicher, dass Lösungen gefunden werden“, sagte er.

Eine Verkehrsuntersuchung hat ergeben, dass besonders die Franzburger Straße belastet ist. Etwa 1900 Fahrzeuge pro Tag nutzen die Strecke, die zum Klinikum führt. 1500 Fahrzeuge pro Tag sind auf der Robert-Koch-Straße unterwegs. Nach Fertigstellung des neuen Krankenhausgebäudes sei davon auszugehen, dass der Autoverkehr um zehn Prozent (etwa 250 Fahrzeuge) zunehme, berichtet Nicole Leubert von der Stadt Gehrden.

Engpass: Die Franzburger Straße in ein zentraler An- und Abfahrtsweg am Klinikum. Fast 2000 Fahrzeuge am Tag nutzen die Strecke. Quelle: Dirk Wirausky

Kritik von Anwohnern

Gerade Anwohner der Franzburger Straße haben in jüngster Vergangenheit die Situation vor ihrer Haustür immer wieder angemahnt. Zwar hat die Stadt darauf reagiert, doch der Effekt war mäßig. So halten sich zahlreiche Autofahrer nicht an das Tempo-30-Limit.

Das gibt auch die zuständige Fachbereichsleiterin Sandra Dreier auf eine Anfrage der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen zu. Die Situation in der Franzburger Straße sei für alle Beteiligten frustrierend. Weitere Möglichkeiten den Verkehr zu entschleunigen, seien vorerst nicht möglich. „Wir befinden uns durch das Bauvorhaben des Krankenhauses in einem offenen Verfahren“, sagt sie. Erst wenn die Parksituation und damit auch die Zufahrtswege während und nach der Bauphase abschließend geklärt seien, könne über Veränderungen in den umliegenden Straßen beraten werden. Die Zufahrt der Krankenwagen könne nicht durch bauliche Veränderungen erschwert werden.

Neuer Parkplatz an der Schwesternschule

Problematisch ist auch die Parkmöglichkeit; aktuell gibt es etwa 600 Parkplätze rund um das Krankenhaus. Neben den beiden stark frequentierten Stellflächen am Klinikum und dem Behelfsparkplatz sind laut der Untersuchung vor allem die Moltkestraße und die Robert-Koch-Straße betroffen. Die Stadt schlägt vor, einen Parkplatz an der Schwesterschule einzurichten. Etwa 100 Fahrzeuge sollen dort abgestellt werden können. Die Varianten, ein Parkdeck an der Agnes-Miegel-Straße oder südlich des Krankenhauses zu bauen, empfiehlt Leubert nicht. Das würde bedeuten, dass das Verkehrsaufkommen auf der Robert-Koch-Straße deutlich zunehmen würde. Etwa 1100 Fahrzeuge pro Tag würden die Strecke zu einem der Parkhäuser nutzen.

Fast immer voll belegt ist der Behelfsparkplatz unterhalb des Krankenhauses. Quelle: Dirk Wirausky

Ansonsten steht fest: Für 160 Millionen Euro wird das KRH einen zweiten Neubau am Krankenhaus errichten. Der zweigeschossige Komplex wird direkt an dem Gebäudeteil aus dem Jahr 2015 entstehen. Dort sollen 400 Betten, acht OP-Säle, drei Kreißsäle, Linksherzkathetermessplätze sowie ein Aufnahme- und Untersuchungszentrum untergebracht werden. Der Zeitplan sieht vor, dass das Gebäude 2025 fertig gestellt ist. Der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen.

Neubau soll Standort dauerhaft sichern

Bei dem Neubau gehe es um die weitere Entwicklung des Klinikums, sagte KRH-Projektleiter Tom Buge. Das Ziel sei es, dauerhaft eine moderne und qualitativ hochwertige Krankenversorgung am Standort sicherzustellen. Der Altbau sei vor diesem Hintergrund nicht mehr zeitgemäß, sagte der medizinische Direktor, Dr. Jochen Wedemeyer. Wedemeyer sprach darüber hinaus von einer „beeindruckenden Entwicklung“, die das Klinikum gemacht hätte. „Die Schwerpunktbildung in unserem Haus ist ungewöhnlich“, betonte er.

So in etwa soll das neue Bettenhaus am Klinikum aussehen. Quelle: KRH Hannover

Seit Anfang der 60er-Jahre gibt es in Gehrden ein Krankenhaus. Ottomar von Reden schenkte 1959 dem damaligen Landkreis das Grundstück Kuhweide. 1961 folgte die Grundsteinlegung, 1963 kamen die ersten Patienten. 2015 wurde ein erster Neubau für mehr als 37 Millionen Euro fertiggestellt.

Aktuell werden im Gehrdener Hospital etwa 20.000 Patienten im Jahr versorgt. Zur Verfügung stehen 349 Betten. Das Klinikum hat etwa 800 Mitarbeiter, damit ist es der größte Arbeitgeber in der Stadt.

Von Dirk Wirausky