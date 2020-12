Lichtkunst macht Gehrdener City zum Hingucker

Gehrden

Kurz ist Bürgermeister Cord Mittendorf in seinen Gedanken versunken, oder besser: in seinen Beobachtungen. Unweit des Rathauses springen zahlreiche Kinder vergnügt auf den bunten Sternen herum, die auf die Kirchstraße projiziert werden. „So haben wir uns das vorgestellt“, sagt Mittendorf zufrieden.

In diesem Jahr hat die Stadt etwa 70.000 Euro in die Weihnachtsbeleuchtung investiert und sich dabei von dem Lichtraumplaner Matthias Schiminski aus Hildesheim beraten lassen. „Unser Ziel war es, die Menschen in der trostlosen Corona-Zeit ohne Adventsmärkte ein wenig glücklich zu machen“, sagt Mittendorf zur weihnachtlichen Lichtkunst. Gleichzeitig sollte die Gehrdener Innenstadt zu einem Ort werden, an dem sich die Menschen in den Abendstunden gerne aufhalten – „aber auf Abstand“, betont Mittendorf. Und das sei gelungen. „Ich habe bislang durchweg ausgesprochen positive Rückmeldungen erhalten“, berichtet Mittendorf. Das Pfefferkuchenhaus, das auf das Gebäude am Steinweg 25 projiziert wird, sei ein echter Hingucker.

Anzeige

Nurettin Demirel, Fachbereichsleiter Finanzen (von links), Stadtsprecher Frank Born, Lichtplaner Matthias Schiminski, Cord Mittendorf und der Erste Stadtrat André Erpenbach vor dem Pfefferkuchenhaus am Marktplatz. Quelle: Dirk Wirausky

Besonders beliebt sind die drei Illuminationen am Stadtmuseum, auf dem Marktplatz und an der Margarethenkirche. Entworfen wurden die Video-Projektionen von der Bremer Gestalterin Katrin Berndt. „Wir haben Neuland betreten“, sagt Mittendorf. Experte Schiminski ist angetan von dem Ergebnis. „Wir haben kurzfristig realisiert, was zur Stadt passt“, erzählt er. In Zusammenarbeit mit der Verwaltung seien Lösungen gefunden worden, die für den Ort passen. „Es sollte etwas sein, das den Menschen Spaß macht“, sagt Schiminski. Deshalb seien die Illuminationen bewusst spielerisch gestaltet worden. So wie das Video auf der Fassade am Stadtmuseum. Dort kommt der Weihnachtsmann auf einem Schlitten geflogen und wirft Geschenke ab – ein großes Vergnügen für die Kinder. Und Mittendorf verspricht: „Es wird zum Wochenende noch ein zweites Video auf die Wand gespielt.“ Was es ist, will er allerdings nicht sagen. „Es soll eine kleine Überraschung sein“, sagt er.

An einigen Straßenlampen leuchten Schriftzüge. Quelle: Dirk Wirausky

Kinder tanzen auf den leuchtenden Sternen auf der Kirchstraße. Quelle: Dirk Wirausky

Lesen Sie auch

Neben den Projektionen wurden als klassische Weihnachtsdekorationen auch noch Kometen, Sternschnuppen und Sterne sowie leuchtende Schriftzüge an den Lampen befestigt. Dass all das verwirklicht werden konnte, lag auch am Rat. „Der hat das Geld zur Verfügung gestellt“, sagt Mittendorf – trotz der angespannten Haushaltslage. Doch nicht nur das. Er freue sich, dass es private Hausbesitzern erlaubt hätten, dass die Projektoren an ihren Häusern installiert werden konnten. Und ohne die Hilfe der Avacon hätte die Beleuchtung nicht installiert werden können. Es sei eine Gemeinschaftsleistung gewesen. „Und das macht mich glücklich“, sagt Mittendorf.

Von Dirk Wirausky