Es war, wenn man so will, ein stürmischer Einzug. Während außerhalb der Kirchenmauern das Sturmtief „Sabine“ allmählich Fahrt aufnahm, war es im Gotteshaus feierlich und besinnlich. Karin Spichale wurde in der Margarethenkirche in einem festlichen Einführungsgottesdienst offiziell als neue Pastorin für die beiden Kirchengemeinde in Gehrden und Leveste begrüßt.

„Wir wollen heute um den Segen für Karin Spichale bitten“, sagte Pastor Wichard von Heyden in der nahezu voll besetzten Kirche zu Beginn des Gottesdienstes. Superintendentin Antja Marklein blickte später auf das bisherige Wirken der neuen Pastorin zurück. 16 Jahre hatte Spichale zuletzt in Velber und Davenstedt gearbeitet. „Das waren wichtige Jahre der Familiengeschichte und eine kostbare Zeit“, sagte Marklein.

Der Kirchenchor unter der Leitung von Christian Windhorst begleitet den Gottesdienst. Quelle: Dirk Wirausky

Nun jedoch stelle sich Spichale einer neuen Herausforderung. Vieles werde neu sein, „aber es wird sich finden“, sagte Marklein. Spichale solle sich zunächst die Zeit nehmen, in Gehrden und Leveste anzukommen. Und an die Gemeinde gerichtet bat Marklein darum, der neuen Pastorin Zeit zum Eingewöhnen zu geben.

Feierlicher Moment: Karin Spichale wird von Superintendentin Antje Marklein offiziell in ihr neues Amt als Pastorin von Gehrden und Leveste eingeführt. Quelle: Dirk Wirausky

Viermonatige Vakanz beendet

Spichale ist Nachfolgerin von Dieter Rudolph, der Gehrden im Oktober vergangenen Jahres überraschend in Richtung Gifhorn verlassen hatte. Seit dem 1. Februar ist die 48-Jährige bereits im Amt, damit endet eine viermonatige Vakanz für die Margarethengemeinde in Gehrden und die St.-Agatha-Kirchengemeinde in Leveste. Der Aufgabenbereich der neuen Pastorin ist zweigeteilt: Er liegt zu 75 Prozent in Gehrden und zu 25 Prozent in Leveste.

Die 48-Jährige wechselt ihre Wirkungsstätte, weil sie in der Burgbergstadt eine volle Stelle bekleiden kann. Ihre Töchter seien mit 13 und acht Jahren inzwischen so weit, dass sie mehr Stunden arbeiten können als zuletzt, sagte die Pastorin. Für Gehrden habe sie sich auch entschieden, weil die Stadt so schön in die Natur eingebettet ist.

Nach dem Theologiestudium in Heidelberg und Göttingen absolvierte Spichale in Bissendorf in der Wedemark ihr Vikariat. Im Jahr 2003 wurde sie als Pastorin in Davenstedt und Velber ordiniert. Das Arbeiten auf dem Dorf und im Stadtteil ist Spichale vertraut. Sie freue sich besonders darauf, nun beides zu haben. Sie wolle in Gehrden nichts umkrempeln, aber trotzdem stehe ihr der Sinn danach, Neues zu wagen, ohne Altbewährtes aufzugeben.

