Probleme mit dem Internet: Ortsbürgermeister in Leveste fordert zum Handeln auf.

Leveste

Eigentlich sollte die Versorgung mit schnellem Internet im Gehrdener Stadtgebiet längst Realität sein. Doch dass dem nicht so ist, zeigen immer wieder Beschwerden aus den Ortsteilen. Zuletzt hatte die CDU-Ratsfraktion ein schnelles Internet für ganz Gehrden gefordert. Dass die aktuelle Situation nicht zufriedenstellend ist, betont auch Michael Passior, Ortsbürgermeister in Leveste.

Seit vier Jahren befasse er sich mit diesem Thema. Zur Kommunalwahl 2016 hatten Einwohner in Leveste auf Eigeninitiative etwa 630 Unterschriften für ein schnelleres Internet gesammelt. „Auf mein Betreiben wurde eine Arbeitsgruppe mit Menschen aus den Ortschaften Ditterke, Leveste, Redderse und Northen ins Leben gerufen, um in einen Erfahrungsaustausch über die Breitbandversorgung in den Ortschaften zu kommen“, berichtet Passior.

Anzeige

Homeoffice ist fast unmöglich

In Leveste habe dies dazu geführt, dass ein Anbieter vier Kabelverteiler mit Glasfasertechnik verstärkt hat. 32 Mbit/s und 50 Mbit/s werden angeboten. „Trotzdem reicht das Mbit-Volumen nicht aus, um den Bedürfnissen der Jugendlichen, Selbstständigen und Einwohner gerecht zu werden“, kritisiert Passior. Was ihn verwundert: Leveste gehört nicht zu den unterversorgten Ortschaften. „Trotzdem ist das Internet totalen Schwankungen ausgesetzt“, erzählt Passior. Ein Arbeiten im Homeoffice sei fast unmöglich.

Weitere HAZ+ Artikel

In Gesprächen mit großen Anbietern kam immer wieder die Rückmeldung, dass zurzeit kein Interesse besteht, den Funk- und Glasfaserausbau in der Ortschaft umzusetzen. „Ein Trost ist, dass im Bau befindliche Neubaugebiete künftig mit Glasfasertechnik ausgestattet werden“, sagt Passior mit Blick auf das Neubaugebiet Hinter den Zäunen am Levester Ortsrand.

SPD : Glasfaserausbau muss stärker gefördert werden

In dem Zusammenhang äußert sich auch der stellvertretende Vorsitzende der SPD Gehrden, Kai Stahn: „ Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat uns allen bundes- und landesweit deutlich vor Augen geführt, wie wichtig der Zugang zu schnellem Internet ist.“ Der Ausbau des schnellen Internets müsse grundsätzlich als nationale Daueraufgabe verstanden werden. In diesem Zusammenhang seien deshalb zunächst Bundes- und Landesregierung gefordert, den Glasfaserausbau sehr viel stärker als bisher zu fördern.

Erst wenn diese besseren Förderungsmaßnahmen gegeben seien, könne Gehrdens Stadtverwaltung im Rahmen ihres Projekts Smart City den Glasfaserausbau vorantreiben. „Vorausgesetzt, es stehen dann Partner aus den Bereichen Telekommunikation und Tiefbau zeitnah zur Verfügung“, sagt Stahn.

Aus Sicht von Passior wird dringend ein Anbieter benötigt, der unter bestimmten Voraussetzungen das Internet und den Glasfaserausbau in den Ortschaften vollzieht.

Beschwerden auch aus Ditterke

In der Vergangenheit hat es immer wieder Kritik an der Breitbandversorgung im Gehrdener Stadtgebiet gegeben, beispielsweise aus Ditterke. Dort funktioniert das Internet laut Ortsbürgermeister Ralf Wegmann nur in einigen Straßen. Es gebe zwei große Kabelverzweiger in Ditterke, sagte Wegmann. Einen von der Telekom, der an ein Glasfasernetz angeschlossen sei und seit 2018 innerorts über Kupferkabel schnelles Internet liefert, und einen älteren Verteiler, an dem der Großteil der Haushalte hängt. Der Betreiber dieses Netzes liefere lediglich „leere Versprechungen“ – also langsame Verbindungen zu viel zu hohen Preisen.

Lesen Sie auch

Von Dirk Wirausky