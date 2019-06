In Gehrden soll ein ener­gie­ef­fi­zi­ent funktionierendes Stadtviertel entstehen: In das klimaschonende und preiswerte Energiesystem sollen auch sieben kommunale Objekte einbezogen werden: 1. Die Grundschule Am Langen Feld und Turnhalle 2. Das Gebäude des SV Gehrden (auf kommunalem Grundstück) 3. Die Oberschule mit Sporthalle und Jugendpavillon 4. Das Delfi-Bad – mit Hallen und Freibad 5. Die Grundschule Am Castrum mit Sporthalle und Festhalle 6. Die Rote Schule am Nedderntor 7. Die Kindertagesstätte Am Langen Feld. Quelle: Grafik Stadt Gehrden