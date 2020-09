Gehrden

Regiobus plant den Bau eines neuen Betriebshofes auf einer Gewerbefläche in Gehrden-Ost. Doch das Projekt scheint zu scheitern. CDU und Grüne wollen das Vorhaben stoppen.

„Wir haben unter falschen Voraussetzung den Plänen zugestimmt“, sagt Heinz Strassmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Anfangs habe es geheißen, dass Regiobus etwa 3,5 Hektar der Fläche benötige, inzwischen habe das Unternehmen aber das gesamte Gebiet gekauft: mehr als sieben Hektar. Davon sei er völlig überrascht worden, meint Strassmann. Zudem sei das schlechter Stil und eine schlechte Kommunikation.

Die Folge: Ortsansässige Firmen, die sich in diesem Bereich vergrößern wollten, gehen nun leer. „Ein Unding“, findet Strassmann. „Wir stehen bei den Gehrdener Gewerbetreibenden im Wort“, sagt der Grüne. Die hatten in den vergangenen Wochen mehrfach ihren Unmut geäußert. Der Stadt werfen sie vor, Versprechen nicht eingehalten zu haben. Einige Firmenchefs drohten sogar, ihren Betrieb in einer anderen Kommunen anzusiedeln. Zudem zahle Regiobus keine Gewerbesteuer in Gehrden.

„Es ist ein Mammutprojekt geworden“

Unabhängig davon plane Regiobus inzwischen ein Mammutprojekt. „Auch darüber sind wir nicht rechtzeitig und ausreichend informiert worden“, sagt Strassmann.

Ähnlich sieht es die CDU. Der geplante Betriebshof überfordere die vorhandene Infrastruktur, sagt der Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker. Gehrden sei mit seinen engen Straßen, topographischen Grenzen und zahlreichen Großprojekten schon jetzt überlastet. Mehrere 100 Busse und mehrere 100 Pendler, die über die heute schon überlastete enge Kreisstraße 231 auf einen Betriebshof fahren, verkraftet die Gehrdener Kernstadt nicht mehr.

Das hatte Spieker schon vor einem Jahr moniert, als Regiobus Gehrden den Zuschlag gab. „Für uns ist Regiobus in Gehrden nur vorstellbar, wenn alle Neubaugebiete bis dahin vernünftig an die K 231 angebunden werden“, sagte er damals. Mit dem erwarteten zusätzlichen Verkehr auf der Ronnenberger Straße würde sonst spätestens auf Höhe des Autohauses Halm ein Nadelöhr entstehen – an einer Stelle, die ohnehin bereits stark befahren wird. Um den Busverkehr möglichst störungsarm ein- und auszuleiten forderte die CDU eine „optimale Zuwegung“. „Ein moderner, großer Kreisverkehr in Richtung B 217 könnte eine solche Lösung sein“, schlug Spieker vor. Doch bislang würde ein Verkehrsplan fehlen.

Heimische Betriebe haben Vorrang

Und wie für Strassmann haben für Spieker die Wünsche der heimischen Betriebe Vorrang. „Priorität muss sein, sich um die Betriebe kümmern, die in der Stadt auch Gewerbesteuer zahlen“, betont der CDU-Chef. Bei der Erweiterung von Gewerbeflächen in Gehrden-Ost dürfe kein erweiterungswilliger Betrieb leer ausgehen. Doch mit dem Vorhaben von Regiobus und Bürgermeister Cord Mittendorf würde genau das passieren.

„Wir sind von falschen Voraussetzungen ausgegangen, als wir dafür gestimmt haben“, sagt Spieker. Damals sei von der Hälfte der Fläche die Rede gewesen, nun beanspruche Regiobus das gesamte Areal. Aktuell könne er sich nicht vorstellen, dass es eine Kompromisslösung gebe. „Wir wollen das Projekt jetzt in der Bauleitplanung stoppen“, sagt Spieker. Das sei ein klares politisches Signal.

Bürgermeister Cord Mittendorf wollte sich zu der Ablehnung von CDU und Grüne nicht näher äußern. Er habe die Fraktionsvorsitzenden der im Rat vertretenen Parteien zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen, um das weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit zu besprechen, teilt sein Sprecher Frank Born mit.

Regiobus bleibt zuversichtlich

Auch Regiobus wollte die aktuellen Entwicklung nicht bewerten. „Wir befinden uns derzeit in einem laufenden Prozess, was das Bauvorhaben am Standort Gehrden betrifft“, sagt Sprecherin Isabel Jäger. Gespräche mit den Anliegern im Gewerbegebiet und der Verwaltung seien konstruktiv verlaufen. „Wir gehen davon aus, dass sich die Situation in den nächsten Wochen durch Gespräche aufklärt“, gibt sich Jäger zuversichtlich.

Regiobus will mit dem Neubau in Gehrden, der 2023 in Betrieb genommen werden soll, zwei Betriebshöfe in Wunstorf und Eldagsen ersetzen. Der neue Standort soll perspektivisch zum zentralen Betriebshof für die im Aufbau befindliche Regiobus-Elektrobusflotte werden. Der Baubeginn ist für 2021 avisiert. Bei der Präsentation im vergangenen Jahr hieß es vonseiten der Regiobus, dass der neue Betriebshof Platz für 140 Busse bieten solle. Etwa ein Drittel der rund 120 Regiobus-Linien wird dann ab Gehrden starten, beinahe rund um die Uhr.

Laut CDU und Grüne hätten sich die bislang nicht öffentlich vorgestellten Pläne allerdings deutlich geändert. Mehr als 200 Busse sollen untergebracht werden, dazu solle eine Wasserstoff-Tankstelle und ein etwa zwölf Meter hohes Parkhaus gebaut werden. „Solch eine Riesenprojekt passt nicht an diese Stelle“, sagt Spieker.

Von Dirk Wirausky