Eigentlich ist für Bürgermeister Cord Mittendorf das Thema Regiobus abgehakt. „Ich bin Demokrat und respektiere die politische Entscheidung“, sagt er rückblickend. Eine Mehrheit von CDU, Grüne und AfD hatte vor gut zwei Wochen die Ansiedlung eines Bus-Depots im Osten der Kernstadt abgelehnt.

Doch wirklich verstehen kann Mittendorf das Votum nicht. „Ich bedauere es sehr, dass der Bau eines hochmodernen Betriebshofes in Gehrden nicht zustande gekommen ist“, gibt er zu. Er habe sich sehr dafür eingesetzt, „und zwar nicht aus Eigeninteresse, sondern zum Wohl der Stadt und der Bürger“, betont er. Allein die Tatsache, dass Regiobus 400 Arbeitsplätze in die Stadt gebracht hätte, sei ein deutliches Argument für die Ansiedlung gewesen. „Dabei handelt es sich in unsicheren Zeiten um sichere Arbeitsplätze, von denen auch die Gehrdener profitiert hätten“, meint der Verwaltungschef.

Hoffnung bis zum Schluss

Bis zum Schluss habe er auf eine Einsicht der Gegner der Ansiedlung gehofft; auch eine Teilnahme am runden Tisch hätte er sich vonseiten der CDU und der Grünen gewünscht. Vergeblich. „Aus meiner Sicht ist eine große Chance zur Weiterentwicklung der Stadt vertan worden“, sagt Mittendorf. Auch die Tatsache, dass sich nun andere Kommunen im Umland Hannovers um die Ansiedlung eines Betriebshofes bemühen, zeige das.

Gewerbegebiet Ost: Kein Auftrag aus der Politik

Doch nun gehe der Blick voraus. „Wir befassen uns jetzt intensiv mit anderen Themen“, sagt Mittendorf. Ob es auch ein Thema sein wird, das Gewerbegebiet Ost nun für die heimischen Betriebe zu entwickeln, ist offen. „Wir haben bislang keinen Auftrag aus der Politik erhalten“, sagt der zuständige Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg. Von dort müsste ein Anstoß kommen, erst dann könne die Verwaltung reagieren.

Regiobus hatte geplant, im Gehrdener Osten einen hochmodernen Betriebshof auf einer Fläche von etwa 70.000 Quadratmetern zu bauen. CDU, Grüne und AfD haben das abgelehnt. Aus deren Sicht überwogen die Nachteile für Gehrden; unter anderem gingen nach Meinung der drei Parteien Gewerbeflächen für die heimischen Betriebe verloren. Ferner verwiesen die Gegner auf ein fehlendes Verkehrskonzept für den Bereich an der Kreisstraße 231. Darüber hinaus bemängelten sie, dass die Planung intransparent gewesen sei. Bürgermeister Mittendorf warfen sie zudem vor, im Alleingang mit Regiobus verhandelt zu haben.

