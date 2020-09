Gehrden

Die Wahrscheinlichkeit, dass Regiobus seinen neuen Betriebshof in Gehrden bauen wird, ist gen Null gesunken. Im Ausschuss für Bau- und Städteplanung hat die schwarz-grüne Mehrheit unmissverständlich an ihrer Ablehnung festgehalten und gefordert, dass die Bauleitplanung gestoppt wird. Darüber entscheidet nun der Rat am 7. Oktober.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Henning Harter hatte zu Beginn der Sitzung um eine Vertagung des Themas gebeten. Es hätten sich in einem Gespräch auf Regionsebene am Montagabend neue Aspekte ergeben, über die es sich lohne, noch einmal nachzudenken. Ein vergeblicher Versuch: Aus Sicht von CDU, Grüne und AfD seien alle Argumente ausgetauscht.

Anzeige

Einladung zu Rundem Tisch abgelehnt

Harter kritisierte, dass die Betriebshofs-Gegner nicht der Einladung der Region zu einem Runden Tisch gefolgt seien. „Das war kein ergebnisoffenes Treffen“, antwortete Thomas Spieker ( CDU). Vielmehr sei es der Region nur darum gegangen, gemeinsam eine Lösung zu finden, wie sich der Bau des Betriebshofes in Gehrden realisieren lasse. „Es gab für uns deshalb keine Veranlassung die Einladung anzunehmen, wenn es nur um den Standort geht, den wir ablehnen“, betonte Spieker.

Er hatte zuvor nur einmal verdeutlicht, dass sich im Laufe der Planung die Rahmenbedingungen des Vorhabens geändert haben. Es sei inzwischen ein Mega-Betriebshof, für den die Stelle im Osten der Gehrdener Kernstadt nicht geeignet sei und für das kein Verkehrskonzept vorliege. Darüber hinaus ginge den ortsansässigen Betrieben ein Riesen-Areal an Gewerbefläche verloren.

Heimische Betriebe könnten sich nicht vergrößern

Thomas Wahner ( Bündnis 90/Die Grünen) kritisierte, dass in den vergangenen Monaten die Entwicklung des Projekts in eine neue Richtung gegangen sei, ohne dass der Rat beteiligt worden sei. Anfangs sei von einer Teilfläche die Rede gewesen, nun beanspruche Regiobus das gesamte Gelände. Die Folge: Die heimischen Betrieben könnten sich nicht vergrößern. „Wir sind ihnen aber verpflichtet“, sagte Wahner. Die Grünen würden die umweltverträgliche Modernisierung des Betriebshofes durchaus begrüßen, das ändere aber nichts daran, dass der Standort in Gehrden ungeeignet sei.

Klaus Dörffer ( CDU) meinte in Richtung Regiobus: „Es fehlen Angebote, die für Gehrden einen wirklichen Vorteil bringen.“ Sein Fraktionskollege Heinrich Meinecke merkte an, dass sich Regiobus erst einen Standort gesucht und dann überlegt habe, was gebaut wird. „Sie haben das Pferd von hinten aufgezäumt“, bemängelte er.

SPD spricht von Blockadepolitik

Harter ( SPD) sprach dagegen von einer Blockadehaltung. Auch er sei anfangs überrascht gewesen, dass sich die Pläne geändert hätten. Aber: Es gebe gute grüne Gründe, dass Regiobus inzwischen sieben statt wie ursprünglich gewünscht 3,5 Hektar benötige, meinte der SPD-Chef mit Blick auf die Wasserstoff-Technologie, die in Gehrden ausgebaut werden soll.

Den Gegnern warf er vor, das Gespräch zu verweigern. „Das Motto lautet: Verwirr mich nicht mit Tatsachen, meine Meinung steht sowieso schon fest“, sagte Harter. CDU, Grüne und AfD mangele es nicht nur an Mut und Weitsicht, sondern auch an Gesprächsbereitschaft und Gestaltungswille. Nachvollziehbare und objektive Argumente für eine Ablehnung des Betriebshofes könne er nicht erkennen. Vielmehr hätten sie den Wahlkampf eröffnet und es gehe ihnen nur darum, den Bürgermeister zu kritisieren.

Letztlich setzten sich CDU, Grüne und AfD durch. Sie votierten mehrheitlich gegen das Vorhaben. Ihre zusätzliche Forderung: Die Stadt solle prüfen, ob die Gewerbeflächen im Osten der Kernstadt nicht ausschließlich für Gehrdener Firmen entwickelt werden könnten. „Es bleibt unser Ziel, den lokalen Gewerbetreibenden die Möglichkeit zu geben, sich zu erweitern“, sagte Wahner. Ob dies tatsächlich gelingt, wollte der zuständige Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg allerdings nicht prognostizieren. „Wir müssen prüfen, ob und zu welchen Konditionen wir die Flächen entwickeln können“, sagte er.

Regiobus hat noch nicht ganz aufgegeben

Und Regiobus? Dort haben die Verantwortlichen die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das geplante Bus-Depots doch in Gehrden gebaut wird. „Wir warten die finale Entscheidung im Rat ab“, sagte Sprecher Tolga Otkun. Über den Verlauf sei Regiobus nicht erfreut. „Aus unserer Sicht ist der Bau des Betriebshof eine große Chance mit zahlreichen positiven Auswirkungen für Gehrden“, sagte Otkun.

Von Dirk Wirausky