Ronnenberg - Besuch bei den Wasserbüffeln an den Stapelteichen In der Reihe „Grünes Hannover“ wird am Sonnabend, 20. Juli, können Interessierte das Beweidungsprojekt in der Ihme-Niederung bei Vörie kennen lernen.

