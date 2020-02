Weetzen/Hannover

Der Bekanntheitsgrad der Music Unlimited Big Band der Musikvereinigung Weetzen ist groß. Weit über die Grenzen Ronnenbergs hinaus haben sich die Musiker, Sängerinnen und Sänger einen Namen als überaus professionelle Band erspielt. Nun wagen sie sich am Sonnabend, 14. März, auf eine große hannoversche Bühne. Erstmalig gastiert die Band im Pavillon-Kulturzentrum.

Spektakuläre Bühnenshow versprochen

Treibende Motown Grooves, heißer Discosound, mitreißender Pop und gefühlvoller Soul eingebunden in eine spektakuläre Bühnenshow: Die Weetzer Music Unlimited Big Band unter der musikalischen Leitung von René Geller spielt ihre neue Show „Relight Your Fire Vol. III“ im Pavillon in Hannover.

Geliebte All-Time-Klassiker und aktuelle Hits im fetten Big-Band-Sound verbunden mit den Stimmen von Kim Bäte, Corinna Fiedler, Nicole Kasperek und Sir Danny Lattrich garantieren Musik, die zum Tanzen einlädt und einen Abend mit Rekordgänsehaut.

30 Musiker haben jede Menge Fans

Mit ihrer neuen Show „Relight Your Fire Vol. III“ knüpft die Music Unlimited Big Band an die großen Erfolge der vergangenen Jahre an. Längst haben sich die 30 Musikerinnen und Musiker eine große Fangemeinde erspielt und brennen darauf, bei ihrem ersten Auftritt im Pavillon noch viel mehr Fans zu gewinnen. Die Big Band „Music Unlimited“ wurde 2004 gegründet. Anfang 2008 übernahm René Geller die musikalische Leitung.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Kulturzentrum Pavillon, Lister Meile 4. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 22,90 Euro. Sie sind im Online-Ticketshop des Pavillons auf www.pavillon-hannover.reservix.de/events erhältlich. An der Abendkasse zahlen die Musikfreunde 24 Euro. Vorverkaufstickets gelten auch als GVH-Fahrkarten.

Von Dirk Wirausky