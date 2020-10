Ronnenberg

Es schien eine unendliche Geschichte zu werden, doch nun soll es losgehen: Die Stadt Ronnenberg beginnt voraussichtlich am Donnerstag, 22. Oktober, mit der Radwegerneuerung zwischen Ronnenberg und Gehrden. Die Bauarbeiten starten auf Höhe der Biogasanlage und erstrecken sich bis zum Rittergut.

Radfahrer ärgern sich schon seit Langem über die Verbindung entlang der Gehrdener Straße, die einer Huckelpiste gleicht. Viele Unebenheiten erschweren den Weg von Gehrden nach Ronnenberg und in umgekehrte Richtung. Die Sanierung war denn auch eigentlich schon im vergangenen Jahr geplant.

Sanierung des Radwegs zunächst verschoben

Während der Beratung zum Straßensanierungsprogramm 2019 bis 2022 hatten die Ratspolitiker festgestellt, dass bei zwei Projekten besondere Eile geboten ist: Bei dem Radweg zwischen Ronnenberg und Gehrden sowie bei den Gehwegen an der Barbarastraße musste die Stadt schnell handeln, um ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Die beiden Maßnahmen sollten deshalb bereits im vergangenen Jahr erledigt werden. Doch während in der Barbarastraße Anfang 2020 tatsächlich gebaut wurde, wurde die Sanierung des Radwegs an der Gehrdener Straße noch einmal verschoben.

Fördergeld ist jetzt genehmigt

Zunächst hieß es, man wolle abwarten, ob Fördergeld vom Bund zu erwarten sei. Dann musste ein Planungsbüro einen Kostenplan entwickeln. Das Ergebnis war ernüchternd: Das Büro errechnete Kosten in Höhe von rund 270.000 anstelle der zuvor geschätzten 180.000 Euro. Im Anschluss wurde die Ausschreibung bis 2020 verlängert – in der Hoffnung, auf diese Weise günstigere Preise zu erzielen. Inzwischen kam ein positiver Förderbescheid. Das Bauvorhaben wird nun aus dem Bundesprogramm zum kommunalen Klimaschutz vom Projektträger Jülich (PTJ) aus Berlin gefördert. Der Gesamtumfang der Arbeiten beträgt etwa 200.000 Euro.

Arbeiten dauern etwa fünf Wochen

Die Ausbaustrecke beträgt insgesamt etwa 910 Meter. Die vorhandenen Betonplatten werden vollständig entfernt. Anschließend wird die Radwegoberfläche in Asphaltbauweise wiederhergestellt. Die Arbeiten sollen witterungsabhängig vier bis fünf Wochen dauern.

Umleitung ist ausgeschildert

Während der Bauphase wird der gesamte Bereich vollständig gesperrt, Umleitungen werden ausgeschildert. Der Verkehr wird nördlich über die K 232 (Gehrdener Damm) und B 65 zur K 233 (Benther Straße) geführt. Entsprechende Hinweisschilder und Plantafeln weisen darauf hin. Der Busverkehr wird während der Bauzeit nicht umgeleitet.

Einschränkungen für die Anwohner geben die ausführenden Firmen rechtzeitig per Wurfsendung oder mündlich vor Ort bekannt. Die Anlieger werden zusätzlich durch die Stadt Ronnenberg per Post informiert. Ansprechpartner für die Baumaßnahme bei der Stadt Ronnenberg ist Thomas Heidenreich vom Team Technische Infrastruktur unter der Telefonnummer (0511) 4600314.

