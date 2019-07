Gehrden

Bingo. Die 67-jährige Gehrdenerin Rosemarie Rautenbach ist am Sonntag, 21. Juli, Kandidatin in der NDR-Sendung „Bingo!“ mit den Moderatoren Michael Thürnau und Jule Gölsdorf. Zwischen 17 und 18 Uhr spielt sie im NDR-Fernsehen um den Hauptpreis – eine Seychellen-Reise.

Abendessen im Hotel

Die Rentnerin aus Gehrden reist schon am Tag vorher mit ihrem Ehemann Karl-Heinz nach Hannover. Bei einem Abendessen im Hotel lernt sie ihren Gegenspieler Johannes (65) aus Korschenbroich in Nordrhein-Westfalen kennen. Am Sonntag wird es dann ernst für Rosemarie Rautenbach. Nach einem Termin bei der Maskenbildnerin lernt sie den Moderator Michael Thürnau und seine Kollegin Jule Gölsdorf kennen. Um Punkt 17 Uhr beginnt die Livesendung. Im „Bingo!“-Quiz muss Rosemarie Rautenbach möglichst viele Fragen richtig beantworten – und neben Wissen und Schnelligkeit spielt auch Glück dabei eine große Rolle.

Die Lotterie- und Gewinnspielshow „Bingo!“ läuft seit 1997 im NDR Fernsehen und hat bislang mehr als 190 Millionen Euro für Umweltprojekte eingespielt.

Von Dirk Wirausky