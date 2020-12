SV Gehrden bekommt Geld für neue Tenniszäune

Gehrden

Die Tennis-Abteilung des SV Gehrden plant, ihre Anlage umfassend zu sanieren. Dabei hofft sie auf eine Finanzspritze von der Stadt. Die wird es geben, aber unumstritten ist die Hilfe nicht.

Die Gesamtkosten für das Vorhaben der Tennissportler belaufen sich auf etwa 82.000 Euro. Dazu gehört auch der Austausch der Zäune. Sie entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards, teilte der SV Gehrden mit. Da die etwa 300 Mitglieder starke Sparte seit Jahren Kooperationen mit den Kindergärten und Grundschulen unterhält, bittet sie um Übernahmen dieser Kosten in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Ein Ansinnen, das die SPD-Ratsfraktion gut nachvollziehen kann. Doch: In der aktuellen Haushaltslage könne sich die Stadt nicht zusätzlich freiwillige Aufgaben aufsatteln, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Henning Harter, „obwohl wir den Wunsch haben, zu helfen.“ Aber auch andere Vereine im Stadtgebiet hätten ähnliche Probleme. „Und wir können keine Lobbyarbeit leisten“, betonte Harter.

Bürgermeister befürchtet weitere Anträge

Auch Bürgermeister Cord Mittendorf ( SPD) befürchtet bei Bewilligung der Gelder einen Domino-Effekt. „Andere Vereine werden dann ebenfalls Anträge stellen“, sagte er. Auch wenn es ihm schwer falle, dem Antrag des SV Gehrden nicht zustimmen zu können.

Das sieht die CDU anders. „Das ist eine sinnvolle Investitionen, weil viele davon profitieren“, meinte beispielsweise Klaus Dörffer. Thomas Spieker erinnerte an die soziale Funktion der Tennis-Abteilung für den Schulsport. Und: „Wir müssen den engagierten Ehrenamtlichen unter die Arme greifen, gerade in Corona-Zeiten“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende.

Die politische Diskussion endete fast mit zu einem politischen Eklat. Thomas Spieker verglich am Ende der Debatte seinen Pedant auf SPD-Seite, Henning Harter, mit dem Weihnachtsmann. Ein Umstand, den Harter keineswegs kommentarlos hinnehmen wollte und umgehend eine Entschuldigung verlangte. Als diese nicht sofort kam, packte er seine Sache und wollte schon ostentativ die Festhalle verlassen. Erst daraufhin entschuldigte sich Spieker. Am Ende votierte der Rat mit einer knappen Mehrheit für den Zuschuss an den SV Gehrden.

