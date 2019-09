Gehrden - So beteiligen sich Gehrdener Oberschüler am Weltkindertag in Hannover

Jungen und Mädchen der Oberschule Gehrden und der Grundschule Am Castrum nehmen am Weltkindertag in Hannover teil. In den vergangenen Tagen haben sie sich darauf vorbereitet und sich mit einem wichtigen Thema befasst – Kinderrechten.