So läuft in Gehrden die Einschulung.

Dieses Mal müssen die beiden Gehrdener Grundschulen ihre Einschulung am nächsten Sonnabend anders organisieren als in den vergangenen Jahren: Gefeiert wird kürzer als sonst und in einem überschaubaren Rahmen. Die neuen Erstklässer werden klassenweise begrüßt statt in großer Runde.

„Das ist durchaus eine logistische Herausforderung“, sagt die Leiterin der Grundschule Am Castrum, Nina von Zimmermann. Seit Tagen laufen die Vorbereitungen auf den für viele Jungen und Mädchen großen Tag. Eintrittskarten sind vorbereitet worden und auch bunte Bändchen für die Gäste. „Damit wir den Überblick behalten, wer zu welchem Kind gehört“, sagt von Zimmermann.

Die Zeremonien beginnen um 9 Uhr – gestaffelt und zeitversetzt. Fünf Klassen mit zusammen etwa 120 Jungen und Mädchen werden am Castrum eingeschult, Klasse für Klasse. An dem Tag ist das gesamte Kollegium im Einsatz sein. Jeder Abc-Schütze kann dieses Mal nur bis zu drei Begleitpersonen mitbringen, damit genügend Abstand gehalten werden kann. Noch nicht geklärt ist, ob die Begrüßung mit festen Sitzplätzen auf dem Pausenhof oder im Gebäude stattfindet, wo eine Maskenpflicht besteht. „Das hängt vom Wetter ab“, sagt von Zimmermann. Nach einer kleinen Begrüßungsfeier gehen die Erstklässler mit ihren Lehrkräften ins Klassenzimmer, während die Gäste eine kurze Ansprache hören. Mitglieder des Fördervereins versorgen die Besucher mit Getränken, auch eine kleine Ausstellung der Schule wird vorbereitet.

Jahrgänge voneinander getrennt

Unabhängig davon hofft von Zimmermann, dass das kommende Schuljahr ohne größere Unterbrechungen verläuft. Vorbereitet sei die Schule, sagt sie. So werden die einzelnen Jahrgänge voneinander getrennt unterrichtet. Sollte sich ein Kind aus einer Klassenstufe mit dem Coronavirus infizieren, müsste nur der Jahrgang zu Hause bleiben und nicht alle 400 Grundschüler, sagt die Schulleiterin. „Das ist zumindest unser Konzept.“ So solle Schule möglich gemacht werden, auch im Falle einer Krankheit. Problematisch sei dagegen die Einzelarbeit. Die Idee, Trennscheiben anzuschaffen, lässt sich nicht verwirklichen. „Alles ausverkauft“, sagt von Zimmermann. Letztlich erforderten die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen und Verhaltensregel von der Schule einen „irren Aufwand“.

Schüler wünschen sich kleinere Klassen

Übrigens: Zum Ende des vergangenen Schuljahres waren die Schüler in der Grundschule Am Castrum gefragt worden, was ihnen am Unterricht in der Corona-Zeit gefallen und was ihnen nicht gefallen habe. Zwei Erkenntnisse stechen heraus: Zum einen fanden viele Kinder die kleineren Klasse gut, weil mehr Ruhe im Raum war. Zum anderen habe es weniger Stress in den Pausen gegeben. Andererseits hätten viele Kinder moniert, dass sie einen Teil ihrer Freunde nicht mehr sehen konnten.

Einschulungsgottesdienste am Freitag

Aufgrund der in diesem Jahr geänderten Einschulungsfeiern der Grundschulen findet der Einschulungsgottesdienst in Leveste bereits am Freitag, 28. August, statt. Bei trockenem Wetter lädt die St.-Agatha-Kirchengemeinde die Grundschüler mit ihren Familien um 16.30 Uhr zu einem Freiluftgottesdienst mit Pastorin Karin Spichale auf dem Kirchhof ein. Bei Regen werden zwei Gottesdienste in der St.-Agatha-Kirche gefeiert, um 16.30 Uhr und um 17.30 Uhr.

Auch in Gehrden wird der Einschulungsgottesdienst bereits am Freitag, 28. August, gefeiert. Er beginnt um 17 Uhr auf der Bezirkssportanlage an der Lange Feldstraße. Geleitet wird er von Pastor Wichard von Heyden und Pfarrer Christoph Paschek.

