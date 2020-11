Stadt Gehrden will Tempo 30 auf sechs Ortsdurchfahrten testen lassen

Gehrden

Es ist ein Modellversuch der Region – und Gehrden hofft, davon profitieren zu können. Mit sechs Straßen will sich die Stadt für das Tempo-30-Projekt der Region Hannover anmelden. Der Großversuch zum Tempolimit über drei Jahre startet 2021. Regionsweit sollen in den 20 Umlandkommunen maximal 40 besonders verkehrsbelastete Straßen berücksichtigt werden.

Die Diskussion über ein Tempolimit auf den viel befahrenen Straßen wird seit Jahren geführt. Immer wieder gab und gibt es im Stadtgebiet Klagen von Anwohnern über zu schnellen und zu lauten Autoverkehr auf den Durchgangsstraßen. Das Modellprojekt der Region soll Abhilfe schaffen.

Weniger Lärm und Schadstoffausstoß, mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger: Das wünscht sich die Stadt Gehrden beispielsweise für die viel befahrene Ortsdurchfahrt in der Kernstadt mit den Streckenabschnitten auf der Schulstraße und dem Stadtweg. Deshalb ist dieser innerörtliche Bereich der Kreisstraße 230, auf dem etwa 12.000 Auto täglich unterwegs sind, auch eine der Strecken, mit denen sich die Kommune für die Teilnahme am Projekt Tempo 30 der Region bewerben will.

Fünf Vorschläge aus den Ortsteilen

In Ditterke wurde die K 247 vom Knotenpunkt mit der B 65 bis zum Ortsausgang in Richtung Kirchwehren (Kirchwehrener Straße) ausgewählt. In Everloh soll auf der K 230 vom Ortsausgang in Richtung Gehrden bis zur Ampelkreuzung an der B 65 Tempo 30 getestet werden. Der Ortsrat Lemmie möchte, dass das Modellprojekt vom Ortsausgang in Richtung Sorsum bis zum Knotenpunkt mit der L 391 (Alte Bahnhofstraße) angewandt wird. Northen wiederum wünscht sich ein Tempolimit auf der K 230 vom Ortsausgang in Richtung Everloh bis zum Ortsausgang in Richtung Lenthe (Hannoversche Straße) und an der K 248 vom Ortsausgang in Richtung Kirchwehren bis zum Knotenpunkt mit der K 230 (Große Straße).

Die Freiwillige Feuerwehr Gehrden äußerte allerdings bereits Bedenken. Tempo 30 auf der K 230 würde nach Einschätzung der Verantwortlichen eine Verzögerung hinsichtlich der Anfahrt im Einsatzfall zum Feuerwehrhaus für die aus südöstlicher Richtung kommenden Feuerwehrleute bedeuten und die Ausrückzeiten gegebenenfalls verlängern.

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Hintergrund des jüngst von der Region initiierten Projekts ist eine Novelle in der Straßenverkehrsordnung. Demnach ist es Straßenverkehrsbehörden gestattet, zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr Experimente einzuleiten. Als Straßenbaulastträger für Kreisstraßen hat die Region beschlossen, den Kommunen mit dem Innovationsprojekt ihre Unterstützung anzubieten. Ziel ist es, auf den Regionsstraßen innerhalb von Ortschaften versuchsweise Tempo 30 einzuführen.

Im Februar oder März wird auf den ersten Straßen Tempo 30 eingerichtet. Ausschließlich Kreisstraßen kommen für das Projekt infrage – dort ist die Region selbst zuständig. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf die Beschaffung der Schilder und die Begleitung durch das Ingenieurbüro. Um Autofahrer auf die Änderung der Tempovorgaben aufmerksam zu machen, plant die Region, mobile LED-Tafeln mit Hinweisen an den Ortseingängen zu installieren.

In der Folge will die Region drei Monate lang ermitteln, wie sich nach der Einführung eines Tempo-30-Limits der Lärm, die Verkehrssicherheit, die Geschwindigkeiten und der Anteil des Radverkehrs auf der Fahrbahn verändern. Anschließend wird bewertet und entschieden, ob die Verkehrsregelung an den jeweiligen Standorten auch künftig so bleibt.

Diskutiert werden die Vorschläge im Ausschuss für Verkehr, Brandschutz und Gefahrenabwehr am Dienstag, 17. November. Die Sitzung im Bürgersaal beginnt um 18 Uhr.

Von Dirk Wirausky