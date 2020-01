Gehrden

Ist die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) gerecht oder nicht gerecht? Bürgermeister Cord Mittendorf hat dazu eine Meinung. „Es gibt keine gerechte Regelung“, meint er. Zuletzt ist von zahlreichen Gehrdener Bürgern die Abschaffung der Strabs gefordert worden. Unter anderem verweisen sie auf andere Kommunen wie Wennigsen, Barsinghausen oder Wunstorf, wo sie nicht mehr angewandt wird. In Gehrden gilt sie seit den 90er-Jahren und ist aktuell geltendes Recht für das gesamte Stadtgebiet.

In Gehrden gilt ein spezielles Modell

Die Erneuerung einer Straße erfolgt nach einer klaren Prämisse: Es wird nur dort saniert, wo auch der Kanal erneuert werden muss. „Gehrdener Modell“ nennt der Erste Stadtrat André Erpenbach dieses Vorgehen. Dieses Modell hat aus Sicht der Stadtoberen den Vorteil, dass die Kostenbeteiligung der Anwohner, die je nach Einordnung der Straße zwischen 25 und 50 Prozent liegen, günstiger sind.

Der Vorwurf, dass die Stadt nicht rechtzeitig und ausreichend über die Straßensanierung informiert, weist Bürgermeister Cord Mittendorf von sich. „Die Anwohner werden frühzeitig beteiligt“, sagt er. Unter anderem werden sie zu einer Bürgerinformationsveranstaltung ins Rathaus eingeladen. „Wir wollen sie in die Planung einbinden“, betont Middelberg. Ziel sei es schließlich, eine möglichst hohe Akzeptanz für die Arbeiten und die dadurch entstehenden Kosten zu bekommen.

Problem Haushaltsminus: Kommunalaufsicht hat Mitspracherecht

Die zuletzt diskutierte Abschaffung der Straßensatzung sehen Mittendorf und Erpenbach kritisch. Bei einem Haushaltsminus von 6,5 Millionen Euro würde die zuständige Kommunalaufsicht der Region reagieren. „Das sind Einnahmen, die angesichts der Haushaltslage nötig sind“, sagt Erpenbach. Er glaubt nicht, dass die Kommunalaufsicht einer Abschaffung der Strabs zustimmen werde. Denn laut Kommunalverfassung dürfe die Kommune „nur Kredite aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich“.

Auch die Alternativen haben ihre Schattenseiten: Um wiederkehrende Beiträge einzuführen, müsste die Stadt zunächst den Zustand aller Straßen erfassen, eine Prioritätenliste für die Erneuerung erstellen und dann die Beiträge festlegen. Dabei könnten dann beispielsweise Kostenentwicklungen und Fördergeld nicht berücksichtigt werden.

Und eine Grundsteuererhöhung könnte nicht zweckgebunden vorgenommen werden, überdies seien Betreiber von Friedhöfen, Kirchen, Krankenhäusern sowie Gebäuden des öffentlichen Dienstes von deren Zahlung ausgenommen. „Die Grundsteuern sind allgemeine Steuergelder“, sagt Middelberg. Ergo: Sie seien nicht zweckgebunden. Zudem erlaube die aktuelle Strabs, die Veranlagung zu staffeln; dadurch könnten die betroffenen Anlieger die Kosten in Raten zahlen.

Politik fordert einen Straßenkataster

Das von der Politik geforderte Straßensanierungskataster will die Verwaltung erstellen lassen. „Bislang sahen wir keine Notwendigkeit“, sagt Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg. Zumal ein externes Gutachten im mittleren fünfstelligen Bereich liege. „Der Aufwand erschien uns zu hoch“, meint Middelberg. Zudem: „Wir haben auch in der Vergangenheit die Straße begutachtet“, sagt er. Im Mai 2014 ist eine Liste erstellt worden, die bis 2029 abgearbeitet werden soll. Bereits fertig sind die Straße Haarbünte, die Moltkestraße und zuletzt die Hindenburgallee. Folgen werden unter anderem noch der zweite Abschnitt der Hindenburgallee, das Burgfeld, die Matthias-Claudius-Straße, die Scharnhorststraße, die Brinkstraße, der Schäfereiweg und ab Frühjahr die Straße Am Dorfbrunnen in Everloh.

Doch die Verwaltung wird eine neue Liste erstellen. „Bislang haben wir nur die Straßen aufgeführt, in denen auch der Kanal erneuert werden muss“, sagt Middelberg. Nun soll das Straßennetz umfassender betrachtet werden und auch Passagen ausgelistet werden, wo die Nebenanlagen wie Parkplätze und Gehwege modernisiert werden müssten.

Streit um Sanierung der Hindenburgallee

Auslöser der jüngsten Diskussion war die Sanierung der Hindenburgallee. Dort hatten sich Anlieger gegen eine Kostenbeteiligung gewehrt. Etwa 600 Unterschriften haben sie gesammelt und die Stadt aufgefordert, die Strabs abzuschaffen. Unter anderen empfinden sie die aktuelle Regelung als ungerecht, weil nur ein kleiner Teil der Nutzer für einen Großteil der Kosten aufkommen soll, obwohl die betroffenen Straßen in der Regel von der Allgemeinheit genutzt werden.

Insgesamt investiert die Stadt 1,4 Millionen Euro in einen Teilabschnitt der Hindenburgallee. 570.000 Euro davon werden auf die Anlieger umgelegt. Zwischen 15.000 und 20.000 Euro muss im Schnitt jeder von ihnen für die neue Fahrbahn und den neuen Bürgersteig bezahlen.

Nach gegenwärtigem Stand müssen die Anwohner der Hindenburgallee jedoch zahlen. Der Rat hat beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die verschiedene Modelle prüfen wird. Im Sommer sollen die Ergebnisse vorgestellt werden. „Wir brauchen dann ein klares Votum“, sagt Mittendorf.

