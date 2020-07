Teststrecke und Tankstelle für Wasserstoffbusse sollen in Gehrden entstehen

Gehrden

Um in der Region Hannover dem großen Ziel des CO2-freien Nahverkehrs näher zu kommen, haben die Nahverkehrsunternehmen Üstra und Regiobus gemeinsam erste Tests mit einem Wasserstoffbus gestartet. „Mit diesem Wasserstoffbus wird die neuste Zukunftstechnologie für einen emissionsfreien Nahverkehr in der Region Hannover erprobt. Damit wollen wir die Umwelt entlasten und das Klima schützen“, erklärte Regionspräsident Hauke Jagau bei der Vorstellung des Busses. Der Bus mit Wasserstoffantriebstechnologie ist unter anderem auf der Strecke der Buslinie 500 unterwegs, die Gehrden mit Hannover verbindet.

Regiobus baut Betriebshof im Osten Gehrdens

„Wir wollen uns erste Eindrücke verschaffen und voraussichtlich 2023 zwei Wasserstoffbusse in Betrieb nehmen“, sagt Regiobus-Geschäftsführerin und Üstra-Vorständin Elke van Zadel. Auf dem geplanten Regiobus-Betriebshof im Osten des Gehrdener Stadtgebiets solle dann perspektivisch eine entsprechende Tankstelle mit Wasserstoffproduktion genutzt werden. „Neben der Elektromobilität soll so eine weitere umweltfreundliche Zukunftstechnologie insbesondere für Überlandstrecken in der Region Hannover eingeführt werden“, sagte van Zadel.

Anzeige

Kein Platz für andere Gewerbetreibende

So zukunftsträchtig die Pläne für Regiobus sein mögen, für die Planung des Regiobus-Betriebshofes im Osten von Gehrden hat dies Folgen. Vor etwa einem Jahr konnte Bürgermeister Mittendorf verkünden, dass Regiobus ab 2021 einen neuen Betriebshof in Gehrden bauen wird. Damals war die Rede davon, dass Regiobus dafür eine Fläche von 35.000 Quadratmetern benötige. Entgegen der ursprünglichen Pläne benötigt Regiobus nun aber 70.000 Quadratmeter – unter anderem weil eben jene Wasserstoff-Tankstelle gebaut werden soll. Das ist die gesamte Gewerbefläche in diesem Bereich. Für ortsansässige Gewerbetreibende, die dort ihr Unternehmen vergrößern wollten, ist nun kein Platz mehr.

Weitere HAZ+ Artikel

Dabei hatten die heimischen Betriebe im Gehrdener Osten in der Vergangenheit immer wieder Bedarf angemeldet. Dem wollte die Verwaltung eigentlich Rechnung tragen und das Gewerbegebiet Gehrden-Ost zwischen Ronnenberger Straße und der Verlängerung der Langen Feldstraße ausdehnen. Außer Regiobus sollten sich dort ansässige Firmen wie der Steinmetzbetrieb Eckhard Woityczka, Elektro Theobald, ZEG, Kommunaltechnik Pierau, das Bauunternehmen Pranschke und Innoline Service erweitern. Auch andere Betriebe hatten mit Flächen in diesem Bereich geliebäugelt.

Von Dirk Wirausky