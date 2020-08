Waldkindergarten in Gehrden: SPD begrüßt den Kompromiss.

Gehrden

Der neue Waldkindergarten wird voraussichtlich unterhalb des Berggasthauses Niedersachsen eingerichtet. Die SPD-Ratsfraktion begrüßt diese Lösung. Ursprünglich sollte der Kindergarten, der vom Verein Gehrdener Waldwichtel betrieben wird, auf dem alten Sportplatz am Gehrdener Berg entstehen. Der Realverband Gehrden räumte dem Verein allerdings nicht das nötige Wegerecht zum Standort ein.

SPD fordert mehr Betreuungsplätze

„Es ist uns als SPD-Ratsfraktion ein besonderes Anliegen, den Kindern altersgerechte und pädagogisch wertvolle Kindertageseinrichtungen anzubieten“, sagt der bildungspolitische Sprecher der SPD, Michael Passior. Und er mahnt: In naher Zukunft werde Gehrden und die umliegenden Ortschaften weiterhin wachsen; es werde daher künftig in der Planung darauf ankommen, dass genügend Krippen- und Kitaplätze angeboten werden, um somit die Familien zu versorgen. „Dies ist ein wichtiger Beitrag von Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, sagt Passior.

Zurzeit gibt es etwa 500 Kindergartenplätze. „Das ist nicht ausreichend“, bemängelt Passior. Es gebe Wartelisten von Eltern, die einen Kindergartenplatz für ihr Kind haben möchten. Auch vor diesem Hintergrund sei es gut, dass die Stadt Gehrden eine neue Fläche für den Waldkindergarten zur Verfügung stelle. „Die Einrichtung des Waldkindergartens soll dazu beitragen, weitere Kindertagesplätze anbieten zu können, mit dem Ziel naturnahe Waldpädagogik als praktisches, ganzheitliches Erleben und Lernen ohne Konkurrenzkampf für die zu betreuenden Kinder zu ermöglichen“, meint Passior.

Passior hofft, dass die Arbeit des Waldkindergartens bald beginnen könne – und er hat einen Wunsch: Er möchte dort einen Tag lang hospitieren, um die Arbeit mit den Kindern zu unterstützen.

Zufahrt aus Sicht des Realverbandes zu gefährlich

Derweil hat Heinz Knölke vom Realverband Gehrden die Kritik vom Vorsitzenden der Jägerschaft Hannover-Land Werner Burose zurückgewiesen. Burose hatte bemängelt, dass der Realverband dem Kindergarten das Wegerecht verweigert hat.

Keineswegs wolle der Realverband den Waldkindergarten verhindern, sondern er lehne ihn auf dem alten Sportplatz ab, betont Knölke. Aus dessen Sicht sei der Weg zum Knülweg sehr gefährlich auf Grund der Mountainbiker, die ihn nutzen. Eine weitere Befürchtung des Realverbandes: Die Eltern würden langfristig die Zufahrt über die Große Bergstraße nehmen. „Der neu angedachte Platz ist dagegen ideal von der Be- und Entsorgung, von der Erreichbarkeit für Rettungsfahrzeuge und Eltern sowie für die Kinder“, meint Knölke.

Über den Waldkindergarten wird auch am Mittwoch, 2. September, in der Sitzung des Rates gesprochen. Sie beginnt um 19.30 Uhr in der Festhalle.

Von Dirk Wirausky