Keine Adventsmärkte, kein Weihnachtsmann, der die Kinder auf dem Marktplatz beschenkt. Vieles, was den Gehrdenern in den vergangenen Jahren die Zeit bis zum Weihnachtsfest verkürzt hat, muss aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen. „Da wollten wir uns in dieser trostlosen Weihnachtszeit etwas Besonderes einfallen lassen“, sagt Bürgermeister Cord Mittendorf. Und zwar eine spezielle Weihnachtsbeleuchtung.

Ein großer Stern leuchtet auf dem Asphalt vor dem Rathaus. Quelle: Dirk Wirausky

An verschiedenen Stellen können sich die Bürger bis zum Fest an Illuminationen erfreuen. So wird das Gebäude am Steinweg 25 ab 17 Uhr zum Pfefferkuchenhaus. An der Kirchstraße springen bunte Sterne zwischen Gehweg und Margarethenkirche hin und her.

Spaß für die Kinder: Sie hüpfen auf den Sternen, die auf die Kirchstraße projiziert werden. Quelle: Dirk Wirausky

Und auf der Fassade des Stadtmuseums an der Dammstraße kommt der Weihnachtsmann auf dem Schlitten und wirft seine Geschenke ab. Sehr zur Freude der zahlreichen Kinder, die das bunte Farbspiel begeistert beobachten und nur zu gern eines der Päckchen auspacken möchten.

Der Weihnachtsmann auf seinem Schlitten schwebt auf der Fassade des Museums. Quelle: Dirk Wirausky

Eines stehe fest, sagt ein faszinierte Beobachter der bunten Projektion auf der Hauswand: Diesem Weihnachtsmann könne Corona nichts anhaben.

Von Dirk Wirausky