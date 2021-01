Wieder mehr Corona-Fälle in Ronnenberg.

Ronnenberg

In Ronnenberg ist die Zahl der Corona-Infizierten am Freitag im Vergleich zum Vortag wieder gestiegen. Aktuell meldet das Gesundheitsamt 43 erkrankte Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist deutlich gestiegen. Sie liegt bei 104,7 (Donnerstag: 76,5). Seit Ausbruch der Pandemie sind in Ronnenberg 413 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 21.056 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 17.864 Personen als genesen aufgeführt. 379 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Am Freitag sind 2813 Menschen in der Region als infiziert registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover bei 121,9. Allein dieser Wert ist von Bedeutung. Denn die Inzidenz der einzelnen Kommunen spielt für die in der Corona-Verordnung aufgeführten Regelungen keine Rolle.

Von Dirk Wirausky